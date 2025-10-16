المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كريم وليد يتحدث عن.. الانتقال إلى الزمالك.. والهجوم على رمضان صبحي

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

11:44 م 16/10/2025
كريم نيدفيد

كريم وليد نيدفيد لاعب سيراميكا كليوباترا

تحدث كريم وليد "نيدفيد"، لاعب سيراميكا كليوباترا، عن موقفه إذا تلقى عرضًا من أجل الانضمام إلى نادي الزمالك، كما أوضح حقيقة هجوميه على رمضان صبحي لاعب بيراميدز.

الانتقال إلى الزمالك

قال نيدفيد عبر قناة أون سبورت 1: "لم أتلق عرضًا رسميًا من الزمالك، ولا أعتقد أنني إذا تلقيت عرضًا من الزمالك سأوافق، لأنني مثلما قلت لك، هناك لاعبين تربوا داخل الأهلي، وسيكون صعبًا عليهم ذلك، والأمر نفسه للاعبين الذين تربوا في الزمالك".

أضاف: "اخترت الانضمام إلى سيراميكا كليوباترا بسبب استقرار الإدارة، إلى جانب أن أي جهاز فني يتم الصبر عليه لفترة".

واصل: "أيضًا علي ماهر كان سببًا في هذا القرار، لأنه دائمًا يحارب لأجل مصلحة اللاعبين، يجعلنا نقدم أفضل ما لدينا.

الهجوم على رمضان صبحي

أوضح نيدفيد: "حديثي عن رمضان صبحي؟ لم أقصد الهجوم عليه، أنا فقط تحدثت عن شعوري وقت انتقاله لبيراميدز، كما أنني لست في موقع هجوم، لا زلت صغير السن ولاعب كرة قدم، أيضًا لم أفقد صداقته، علاقتنا لم تتأثر لأنها كانت قائمة أكثر على فترة الزمالة في الأندية والمنتخبات".

أشار: "لم أندهش بعد انضمام ناصر ماهر إلى الزمالك، لأنه لم يكن قريبًا إلى الأهلي للدرجة التي تجعلنا نستبعد الفكرة، ومن الصعب في هذه الأيام توقع انتقالات اللاعبين، لأن المفاوضات أصبحت قائمة على المادة أكثر، لكن هناك لاعبين قلائل من الصعب أن يرحلوا عن الأهلي، مثل محمد هاني".

اختتم تصريحاته: "الآن بعض اللاعبين قد يلجئون إلى السوشيال ميديا للتغطية على شيء ما مع الجماهير، وينجحون في ذلك بالفعل، على عكس الماضي، كان تقييم لاعب كرة القدم على ما يقدمه في الملعب فقط".

مباراة سيراميكا كليوباترا القادمة
الزمالك الأهلي رمضان صبحي سيراميكا كليوباترا كريم وليد

