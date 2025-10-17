تنطلق اليوم الجمعة، منافسات الجولة الـ11 من بطولة الدوري المصري الممتاز، والتي تقام مبارياتها على مدار 6 أيام، تنتهي الأربعاء المقبل.

وتقام 10 مباريات في الجولة المقبلة من منافسات الدوري المصري الممتاز، بداية من اليوم وحتى الآبعاء، بينما يحصل الزمالك راحة هذا الأسبوع.

مباريات الدوري المصري الممتاز

وتأتي مواعيد مباريات الجولة الـ11 من الدوري المصري الممتاز، على النحو الآتي:

الجمعة 17 أكتوبر

وادي دجلة ضد مودرن سبورت، 5 مساءً، على ملعب السلام.

المقاولون العرب ضد إنبي، الثامنة مساءً، على ملعب المقاولون,

غزل المحلة ضد كهرباء الإسماعيلية، الثامنة مساءً، على ملعب غزل المحلة.

السبت 18 أكتوبر

الجونة ضد البنك الأهلي، الخامسة مساءً، على ملعب خالد بشارة.

الإسماعيلي ضد حرس الحدود، الثامنة مساءً، على ملعب الإسماعيلية.

الأحد 19 أكتوبر

زد ضد بتروجيت، الخامسة مساءً، على ستاد القاهرة الدولي.

سيراميكا كليوباترا ضد طلائع الجيش، الثامنة مساءً، على ملعب هيئة قناة السويس.

الثلاثاء 21 أكتوبر

بيراميدز ضد فاركو، الخامسة مساءً، على ملعب الدفاع الجوي.

الأربعاء 22 أكتوبر

الأهلي ضد الاتحاد السكندري، الخامسة مساءً، على ستاد القاهرة الدولي.

المصري البورسعيدي ضد سموحة، الثامنة مساءً، على ملعب برج السويس الجديد.