المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الكونفيدرالية الأفريقية
الاتحاد الليبي

الاتحاد الليبي

- -
20:00
المصري

المصري

الدوري المصري
وادي دجلة

وادي دجلة

- -
17:00
مودرن سبورت

مودرن سبورت

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
21:45
ستراسبورج

ستراسبورج

الدوري المصري
غزل المحلة

غزل المحلة

- -
20:00
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

الدوري السعودي
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
21:00
الشباب

الشباب

دوري القسم الثاني-أ
لافيينا أف سي

لافيينا أف سي

- -
15:30
بلدية المحلة

بلدية المحلة

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بالمواعيد والملاعب.. مباريات الجولة المقبلة من الدوري المصري

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

12:15 ص 17/10/2025
درع الدوري

درع الدوري المصري الممتاز

تنطلق اليوم الجمعة، منافسات الجولة الـ11 من بطولة الدوري المصري الممتاز، والتي تقام مبارياتها على مدار 6 أيام، تنتهي الأربعاء المقبل.

وتقام 10 مباريات في الجولة المقبلة من منافسات الدوري المصري الممتاز، بداية من اليوم وحتى الآبعاء، بينما يحصل الزمالك راحة هذا الأسبوع.

مباريات الدوري المصري الممتاز

وتأتي مواعيد مباريات الجولة الـ11 من الدوري المصري الممتاز، على النحو الآتي:

الجمعة 17 أكتوبر

وادي دجلة ضد مودرن سبورت، 5 مساءً، على ملعب السلام.

المقاولون العرب ضد إنبي، الثامنة مساءً، على ملعب المقاولون,

غزل المحلة ضد كهرباء الإسماعيلية، الثامنة مساءً، على ملعب غزل المحلة.

السبت 18 أكتوبر

الجونة ضد البنك الأهلي، الخامسة مساءً، على ملعب خالد بشارة.

الإسماعيلي ضد حرس الحدود، الثامنة مساءً، على ملعب الإسماعيلية.

الأحد 19 أكتوبر

زد ضد بتروجيت، الخامسة مساءً، على ستاد القاهرة الدولي.

سيراميكا كليوباترا ضد طلائع الجيش، الثامنة مساءً، على ملعب هيئة قناة السويس.

الثلاثاء 21 أكتوبر

بيراميدز ضد فاركو، الخامسة مساءً، على ملعب الدفاع الجوي.

الأربعاء 22 أكتوبر

الأهلي ضد الاتحاد السكندري، الخامسة مساءً، على ستاد القاهرة الدولي.

المصري البورسعيدي ضد سموحة، الثامنة مساءً، على ملعب برج السويس الجديد.

الزمالك الأهلي الدوري المصري الممتاز بيراميدز

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في بريميرليج؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg