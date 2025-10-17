نشر موقع يلا كورة، العديد من الأخبار المهمة على مدار يوم أمس الخميس، يأتي على رأسها توجه اتحاد طنجة لشكوى الزمالك، ودور محمود الخطيب مع مجلس إدارة الأهلي المقبل.

إليكم أبرز ما نشره يلا كورة أمس الخميس:

شكوى ضد الزمالك

كشف عصام طالبي نائب رئيس نادي اتحاد طنجة، عن التقدم بشكوى ضد نادي الزمالك مستحقات صفقة عبد الحميد معالي.

دور الخطيب في مجلس الأهلي

كشف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، كواليس قراره بالاعتذار عن عدم الترشح في الانتخابات المقبلة ثم العدول عنه، ودوره مع مجلس الإدارة الجديد.

مساعد مورينيو يتحدث عن صلاح

يمتلك المدرب الإيطالي لوكا فاتيجا سجلًا حافلًا في الملاعب الإيطالية، قبل أن يدخل ضمن الطاقم الفني للمدرب البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو خلال فترته مع فنربخشة التركي.

انتظام ثنائي الزمالك

أعلن نادي الزمالك انتظام الثنائي محمود بنتايك وشيكو بانزا، لاعبا الفريق الأبيض، في التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الخميس، على استاد الكلية الحربية، استعدادًا لمباراة ديكيداها الصومالي.

استاد الأهلي الحلم الكبير

أكد خالد مرتجي، أمين صندوق النادي الأهلي والمرشح لذات المنصب في الانتخابات المقبلة والمقرر إقامتها يوم 31 أكتوبر الجاري، أن التطور الكبير في ميزانية النادي التي تخطت 8 مليارات جنيه.

موقف رمضان صبحي من الزمالك

كشف مصدر مقرب من رمضان صبحي، جناح فريق بيراميدز، عن موقف اللاعب من الرحيل عن ناديه، في ظل تقارير ربطته بالانتقال إلى صفوف الزمالك خلال الفترة المقبلة.

شعار حملة الخطيب لانتخابات الأهلي

يعقد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي والمرشح على المنصب ذاته في الانتخابات المقرر إجراؤها يوم 31 أكتوبر الجاري.

مساعدات مالية للاعبي الزمالك

أكد البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن الأبيض يعيش ظروفا صعبة في الوقت الراهن، مشددا على ثقته في اللاعبين وقدرتهم على تخطي هذه الفترة.

أزمة المستحقات في الزمالك

نفى عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادي الزمالك، تهديد أي لاعب من الفريق الأول لكرة القدم بالغياب عن التدريبات بسبب عدم حصوله على المستحقات المتأخرة.