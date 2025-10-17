المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
خيتافي

خيتافي

- -
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

- -
21:45
فيورنتينا

فيورنتينا

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

- -
18:30
فاب الكاميروني

فاب الكاميروني

الدوري الإيطالي
أتالانتا

أتالانتا

- -
19:00
لاتسيو

لاتسيو

الدوري الفرنسي
نانت

نانت

- -
21:45
ليل

ليل

الدوري المصري
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

- -
20:00
طلائع الجيش

طلائع الجيش

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

عماد النحاس يصل العراق لبدء مهمته مع الزوراء

وسام محمد

كتب - وسام محمد

02:13 م 17/10/2025
عماد النحاس

عماد النحاس

وصل عماد النحاس، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، العراق فجر اليوم الجمعة، لبدء مهمته مع نادي الزوراء.

وأعلن نادي الزوراء التعاقد مع عماد النحاس، حتى نهاية الموسم الجاري.

ووصل عماد النحاس، ومساعده محمد محسن أبو جريشة، ومدرب حراس المرمى محمد فتحي، لتولي مهامهم مع الفريق خلال الفترة القادمة.

ومن المقرر أن يقود المدرب عماد النحاس أول وحدة تدريبية للفريق اليوم الجمعة إيذاناً ببدء المرحلة التحضيرية لمواجهة الاستقلال الطاجيكي في دوري أبطال آسيا 2.

ووجه الأهلي الشكر إلى عماد النحاس، على الفترة التي قضاها مع الفريق في منصب الرجل الأول، بعد التعاقد مع ييس توروب.

وقاد النحاس، تدريب الأهلي في 5 مباريات في مسابقة الدوري المصري هذا الموسم، حيث فاز في 4 مباريات وتعادل في لقاء.

واستطاع النحاس أن يفوز بمباراة القمة أمام الزمالك، بهدفين مقابل هدف في الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الزوراء المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري العراقي برصيد نقطتين.

 

الأهلي عماد النحاس الزوراء

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في بريميرليج؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg