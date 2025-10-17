عماد النحاس يصل العراق لبدء مهمته مع الزوراء

وصل عماد النحاس، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، العراق فجر اليوم الجمعة، لبدء مهمته مع نادي الزوراء.

وأعلن نادي الزوراء التعاقد مع عماد النحاس، حتى نهاية الموسم الجاري.

ووصل عماد النحاس، ومساعده محمد محسن أبو جريشة، ومدرب حراس المرمى محمد فتحي، لتولي مهامهم مع الفريق خلال الفترة القادمة.

ومن المقرر أن يقود المدرب عماد النحاس أول وحدة تدريبية للفريق اليوم الجمعة إيذاناً ببدء المرحلة التحضيرية لمواجهة الاستقلال الطاجيكي في دوري أبطال آسيا 2.

ووجه الأهلي الشكر إلى عماد النحاس، على الفترة التي قضاها مع الفريق في منصب الرجل الأول، بعد التعاقد مع ييس توروب.

وقاد النحاس، تدريب الأهلي في 5 مباريات في مسابقة الدوري المصري هذا الموسم، حيث فاز في 4 مباريات وتعادل في لقاء.

واستطاع النحاس أن يفوز بمباراة القمة أمام الزمالك، بهدفين مقابل هدف في الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الزوراء المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري العراقي برصيد نقطتين.