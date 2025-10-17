حقق فريق موردن سبورت فوزًا ثمينًا على حساب وادي دجلة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب "السلام" ضمن منافسات الأسبوع الـ11 من مسابقة الدوري المصري لموسم 2025-2026.

واستعاد فريق موردن سبورت نغمة الانتصارات بعد غياب دام 4 مباريات وتحديدًا الفوز على حرس الحدود بنتيجة (1-0) في 31 أغسطس، حيث تعادل في مباراتين مع إنبي وفاركو، وخسر في مواجهتين أمام طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا.

وتقدم موردن سبورت في الدقيقة (16) عن طريق رأسية رائعة من أحمد يوسف، ليُنهى الشوط الأول بهذا الهدف.

وفي الشوط الثاني، تمكن البديل علي زعزع من إضافة الهدف الثاني لفريقه بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة (72).

وسرعان ما قلص أحمد فاروق النتيجة لصالح وادي دجلة بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة (82).

وعلى الرغم من أن أحمد فاروق سجل هدف التعادل في الدقيقة (90+7)، إلا أن الحكم ألغى الهدف بداعي وجود خطأ في اللعبة، ليُختتم اللقاء بفوز موردن سبورت 2-1.

وبهذه النتيجة، رفع موردن سبورت رصيده إلى 15 نقطة في المركز السابع، بينما توقف رصيد وادي دجلة عند 16 نقطة في المركز السادس.

تشكيل وادي دجلة:

عمرو حسام - أحمد أيمن - سيف تقى - كمال أبو الفتوح - أحمد رضا - أحمد سكولز - إسلام كانو - محمد عبد العاطي - ميس كاندروب - يوسف ويا - فرانك بولي.

تشكيل موردن سبورت:

كريم عماد - محمد دسوقي - علي الفيل - محمود رزق - علي فوزي - غنام محمد - محمد هلال - محمد مسعد - أحمد يوسف - حسام حسن - محمود ممدوح.

