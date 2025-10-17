المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
ترتيب هدافي الدوري المصري بعد انتهاء مباريات الجمعة

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

10:58 م 17/10/2025
غزل المحلة

انطلاق منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري

اختتمت مساء اليوم الجمعة منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز، والتي شهدت إقامة ثلاث مواجهات قوية أسفرت عن فوزين وتعادل.

ففي افتتاح الجولة، تمكن فريق مودرن سبورت من تحقيق فوز ثمين على وادي دجلة بنتيجة (2-1) في المباراة التي أقيمت على ملعب "السلام"، ليستعيد الفريق نغمة الانتصارات بعد سلسلة من النتائج المتذبذبة.

وفي لقاء آخر، استعاد غزل المحلة توازنه بعد خمس مباريات دون فوز، بتغلبه على كهرباء الإسماعيلية بهدف دون رد على استاد المحلة، في مباراة شهدت أداءً دفاعيًا مميزًا من الفريق المحلاوي.

أما إنبي، فقد أهدر فرصة ثمينة لاعتلاء صدارة جدول الترتيب، بعدما اكتفى بالتعادل (1-1) أمام المقاولون العرب على استاد الجبل الأخضر، ليفرّط في نقطتين ثمينتين كانتا كفيلتين بوضعه في القمة.

ترتيب هدافي الدوري المصري

وعلى صعيد ترتيب الهدافين، واصل صلاح محسن مهاجم النادي المصري تصدر القائمة برصيد 5 أهداف، متقدمًا بهدف واحد فقط على كل من تريزيجيه وأحمد فاروق وعمر الساعي وعبد الرحيم دغموم، الذين يملكون 4 أهداف لكل منهم.

وشهدت مباريات اليوم تغييرات في المراكز، بعدما أحرز أحمد حامد شوشة لاعب غزل المحلة هدف فريقه الوحيد أمام كهرباء الإسماعيلية، ليرفع رصيده إلى 3 أهداف وينضم إلى دائرة المنافسة على لقب الهداف.

كما نجح شكري نجيب مهاجم المقاولون العرب في تسجيل هدفه الثاني هذا الموسم خلال لقاء فريقه أمام إنبي، ليواصل تحسين أرقامه الهجومية في الدوري.

للاطلاع على جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز كاملًا، اضغط هنا.

مباراة غزل المحلة القادمة
المصري الدوري المصري تريزيجيه صلاح محسن الجولة الحادية عشرة ترتيب الهدافين أحمد حامد شوشة صدارة الهدافين

