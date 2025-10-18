المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس السوبر الأفريقي
بيراميدز

بيراميدز

- -
20:00
نهضة بركان

نهضة بركان

دوري أبطال أفريقيا
أيجل نوار ماكامبا

أيجل نوار ماكامبا

- -
16:00
الأهلي

الأهلي

الكونفيدرالية الأفريقية
ديكيداها

ديكيداها

- -
19:00
الزمالك

الزمالك

الدوري الإنجليزي
نوتينجهام فورست

نوتينجهام فورست

0 2
14:30
تشيلسي

تشيلسي

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
17:15
جيرونا

جيرونا

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
17:00
إيفرتون

إيفرتون

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

- -
19:30
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
17:45
الهلال

الهلال

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

أحمد حسام عوض: أحمل أفكارًا ومشروعات لفتح آفاق جديدة في مجال الاستثمار الرياضي

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

02:58 م 18/10/2025
أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض

تحدث أحمد حسام عوض، المرشح لعضوية مجلس إدارة النادي الأهلي فوق السن، ضمن قائمة محمود الخطيب، في انتخابات القلعة الحمراء المقرر إقامتها يوم 31 أكتوبر الجاري عن اختياره الذي وصفه بأنه جاء في الوقت المناسب.

وبتواجد أحمد حسام عوض، ضمن قائمة محمود الخطيب، التي تشهد حضور كلًا من: ياسين منصور نائبًا للرئيس، خالد مرتجي أمينًا للصندوق، وعضوية، طارق قنديل، محمد الغزاوي، محمد الدماطي، محمد الجارحي، سيد عبدالحفيظ، وحازم هلال، وتحت السن إبراهيم العامري، ورويدا هشام.

تصريحات أحمد حسام عوض

أكد حسام عوض على أن انضمامه إلى قائمة الأهلي شرف ومسؤولية، خاصة أن هذه القائمة تمثل فكرًا إداريًا متكاملًا يستند إلى رؤية واضحة، وخطة علمية طموحة، من أجل تطوير الأهلي في جميع المجالات، الرياضية منها والاقتصادية والإدارية والاجتماعية، على حد وصفه.

وأضاف أحمد حسام عوض: "تشرفت بالتواجد داخل الأهلي من خلال عدة مواقع، حيث بدأت مقررًا للجنة الشباب ثم رئيسًا لها، ثم شغلت منصب عضو مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم، وهما موقعان منحاني خبرات عملية وإدارية، خاصة فيما يتعلق بملفات الاستثمار والتسويق الرياضي".

وأكمل: "حصلت بفضل ذلك أيضًا على الخبرة الكافية للاطلاع على آليات الإدارة الاحترافية في المؤسسات الرياضية الكبرى، وهو ما ساعد على تكوين استراتيجية ومتكاملة حول سُبل تعظيم موارد النادي، وكيفية تحويل الأصول الرياضية إلى موارد اقتصادية مستدامة، في ظل امتلاك الأهلي مقومات استثمارية ضخمة، ومن الضروري تنويع مصادر الدخل بما يتجاوز الرعاية التقليدية إلى شراكات تجارية وتسويقية طويلة المدى تضمن للنادي استقرارًا ماليًا".

وواصل: "أحمل مع زملائى أفكارًا ومشروعات تعتمد على فتح آفاق جديدة في مجال الاستثمار الرياضي، من خلال دعم مشروعات الأكاديميات والتسويق الرقمي، بما يتناسب مع قيمة الأهلي الجماهيرية والتسويقية وهي الأكبر في أفريقيا والوطن العربي، وهذه القوة يجب أن تُترجَم إلى مشروعات اقتصادية تضمن للنادي استقرارًا ماليًا".

وأتم أحمد حسام عوض، مؤكدًا على ثقته في وعي الجمعية العمومية وحضورها يوم 31 أكتوبر الجاري من أجل اختيار مجلس إدارة جديد يقود النادي خلال السنوات الأربع المقبلة لاستكمال مسيرة الإنجازات والبطولات.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الدوري المصري أحمد حسام عوض

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في بريميرليج؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
نوتينجهام فورست

نوتينجهام فورست

0 2
تشيلسي

تشيلسي

53

جاء الهدف بعدما مرر جيمس الكرة إلى بيدرو نيتو على حدود منطقة الجزاء وقابلها بتسديدة صاروخية استقرت داخل الشباك

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg