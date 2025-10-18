تحدث أحمد حسام عوض، المرشح لعضوية مجلس إدارة النادي الأهلي فوق السن، ضمن قائمة محمود الخطيب، في انتخابات القلعة الحمراء المقرر إقامتها يوم 31 أكتوبر الجاري عن اختياره الذي وصفه بأنه جاء في الوقت المناسب.

وبتواجد أحمد حسام عوض، ضمن قائمة محمود الخطيب، التي تشهد حضور كلًا من: ياسين منصور نائبًا للرئيس، خالد مرتجي أمينًا للصندوق، وعضوية، طارق قنديل، محمد الغزاوي، محمد الدماطي، محمد الجارحي، سيد عبدالحفيظ، وحازم هلال، وتحت السن إبراهيم العامري، ورويدا هشام.

تصريحات أحمد حسام عوض

أكد حسام عوض على أن انضمامه إلى قائمة الأهلي شرف ومسؤولية، خاصة أن هذه القائمة تمثل فكرًا إداريًا متكاملًا يستند إلى رؤية واضحة، وخطة علمية طموحة، من أجل تطوير الأهلي في جميع المجالات، الرياضية منها والاقتصادية والإدارية والاجتماعية، على حد وصفه.

وأضاف أحمد حسام عوض: "تشرفت بالتواجد داخل الأهلي من خلال عدة مواقع، حيث بدأت مقررًا للجنة الشباب ثم رئيسًا لها، ثم شغلت منصب عضو مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم، وهما موقعان منحاني خبرات عملية وإدارية، خاصة فيما يتعلق بملفات الاستثمار والتسويق الرياضي".

وأكمل: "حصلت بفضل ذلك أيضًا على الخبرة الكافية للاطلاع على آليات الإدارة الاحترافية في المؤسسات الرياضية الكبرى، وهو ما ساعد على تكوين استراتيجية ومتكاملة حول سُبل تعظيم موارد النادي، وكيفية تحويل الأصول الرياضية إلى موارد اقتصادية مستدامة، في ظل امتلاك الأهلي مقومات استثمارية ضخمة، ومن الضروري تنويع مصادر الدخل بما يتجاوز الرعاية التقليدية إلى شراكات تجارية وتسويقية طويلة المدى تضمن للنادي استقرارًا ماليًا".

وواصل: "أحمل مع زملائى أفكارًا ومشروعات تعتمد على فتح آفاق جديدة في مجال الاستثمار الرياضي، من خلال دعم مشروعات الأكاديميات والتسويق الرقمي، بما يتناسب مع قيمة الأهلي الجماهيرية والتسويقية وهي الأكبر في أفريقيا والوطن العربي، وهذه القوة يجب أن تُترجَم إلى مشروعات اقتصادية تضمن للنادي استقرارًا ماليًا".

وأتم أحمد حسام عوض، مؤكدًا على ثقته في وعي الجمعية العمومية وحضورها يوم 31 أكتوبر الجاري من أجل اختيار مجلس إدارة جديد يقود النادي خلال السنوات الأربع المقبلة لاستكمال مسيرة الإنجازات والبطولات.