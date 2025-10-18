ترتيب هدافي الدوري المصري بعد انتهاء مباريات السبت

انتهى اليوم الثاني من منافسات الجولة 11 من الدوري المصري الممتاز، حيث أقيمت مباراتين.

وفاز الإسماعيلي بنتيجة 3-1 أمام حرس الحدود، فيما فاز البنك الأهلي بثلاثية دون رد في الدوري المصري.

وشهد ترتيب هدافي الدوري المصري، تغيرات في مراكز الهدافين بعد تسجيل أسامة فيصل هدفًا في فوز البنك الأهلي.

وواصل صلاح محسن مهاجم النادي المصري تصدر القائمة برصيد 5 أهداف، متقدمًا بهدف واحد فقط على كل من تريزيجيه وأحمد فاروق وعمر الساعي وعبد الرحيم دغموم، الذين يملكون 4 أهداف لكل منهم.

1- صلاح محسن (المصري البورسعيدي) 5 أهداف

2- محمود حسن تريزيجيه (الأهلي) 4 أهداف

3- عبد الرحيم دغموم (المصري البورسعيدي) 4 أهداف

4- عمر الساعي (المصري البورسعيدي) 4 أهداف

5- أحمد فاروق (وادي دجلة) 3 أهداف

