كأس السوبر الأفريقي
بيراميدز

بيراميدز

1 0
20:00
نهضة بركان

نهضة بركان

الكونفيدرالية الأفريقية
ديكيداها

ديكيداها

0 6
19:00
الزمالك

الزمالك

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

2 1
19:30
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

2 1
17:15
جيرونا

جيرونا

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

2 0
17:00
إيفرتون

إيفرتون

الدوري الإنجليزي
فولهام

فولهام

0 1
19:30
أرسنال

أرسنال

دوري أبطال أفريقيا
أيجل نوار ماكامبا

أيجل نوار ماكامبا

0 1
16:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإيطالي
روما

روما

0 1
21:45
إنتر ميلان

إنتر ميلان

الدوري المصري
الإسماعيلي

الإسماعيلي

3 1
20:00
حرس الحدود

حرس الحدود

ترتيب هدافي الدوري المصري بعد انتهاء مباريات السبت

وسام محمد

كتب - وسام محمد

10:50 م 18/10/2025
صلاح محسن

صلاح محسن

انتهى اليوم الثاني من منافسات الجولة 11 من الدوري المصري الممتاز، حيث أقيمت مباراتين.

وفاز الإسماعيلي بنتيجة 3-1 أمام حرس الحدود، فيما فاز البنك الأهلي بثلاثية دون رد في الدوري المصري.

وشهد ترتيب هدافي الدوري المصري، تغيرات في مراكز الهدافين بعد تسجيل أسامة فيصل هدفًا في فوز البنك الأهلي.

وواصل صلاح محسن مهاجم النادي المصري تصدر القائمة برصيد 5 أهداف، متقدمًا بهدف واحد فقط على كل من تريزيجيه وأحمد فاروق وعمر الساعي وعبد الرحيم دغموم، الذين يملكون 4 أهداف لكل منهم.

1- صلاح محسن (المصري البورسعيدي) 5 أهداف

2- محمود حسن تريزيجيه (الأهلي) 4 أهداف

3- عبد الرحيم دغموم (المصري البورسعيدي) 4 أهداف

4- عمر الساعي (المصري البورسعيدي) 4 أهداف

5- أحمد فاروق (وادي دجلة) 3 أهداف

طالع جدول ترتيب هدافي الدوري المصري

الإسماعيلي الدوري المصري تريزيجيه البنك الأهلي صلاح محسن ترتيب هدافي الدوري المصري

