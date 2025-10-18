المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
خيتافي

خيتافي

- -
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

- -
21:45
فيورنتينا

فيورنتينا

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

- -
18:30
فاب الكاميروني

فاب الكاميروني

الدوري الإيطالي
أتالانتا

أتالانتا

- -
19:00
لاتسيو

لاتسيو

الدوري الفرنسي
نانت

نانت

- -
21:45
ليل

ليل

الدوري المصري
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

- -
20:00
طلائع الجيش

طلائع الجيش

ميلود حمدي: حبي للتحدي هو سبب استمراري مع الإسماعيلي

وسام محمد

كتب - وسام محمد

11:32 م 18/10/2025
ميلود حمدي

ميلود حمدي

أكد الجزائري ميلود حمدي، المدير الفني لنادي الإسماعيلي، أن حبه للتحدي هو سبب استمراره في تدريب الفريق.

وفاز الإسماعيلي بثلاثية مقابل هدف، أمام حرس الحدود، ضمن منافسات الأسبوع الحادي عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال ميلود حمدي في تصريحات عبر قناة أون سبورت1: "أعلم أن الفترة الماضية كانت صعبة على الجماهير، بسبب تراجع النتائج، واليوم استطعنا أن نصالحهم".

وأضاف: "وضعنا خطة لعب لإيقاف فريق الحدود، خاصة في التحولات السريعة لهم، واللاعبون نفذوا التعليمات جيدًا".

وتابع: "أحب دائمًا التحدي في كرة القدم، وأحترم نادي الإسماعيلي وجماهيره كثيرًا، رغم الظروف الصعبة".

الإسماعيلي رفع رصيده من النقاط إلى 7 في المركز التاسع عشر، بينما تجمد رصيد حرس الحدود عند النقطة 11 في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

وحقق الإسماعيلي الفوز الثاني له في الدوري المصري، بعدما غاب عنه الانتصارات منذ 55 يومًا عندما فاز على طلائع الجيش.

مباراة الإسماعيلي القادمة
الإسماعيلي الدوري المصري ميلود حمدي

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

