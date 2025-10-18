ميلود حمدي: حبي للتحدي هو سبب استمراري مع الإسماعيلي

أكد الجزائري ميلود حمدي، المدير الفني لنادي الإسماعيلي، أن حبه للتحدي هو سبب استمراره في تدريب الفريق.

وفاز الإسماعيلي بثلاثية مقابل هدف، أمام حرس الحدود، ضمن منافسات الأسبوع الحادي عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال ميلود حمدي في تصريحات عبر قناة أون سبورت1: "أعلم أن الفترة الماضية كانت صعبة على الجماهير، بسبب تراجع النتائج، واليوم استطعنا أن نصالحهم".

وأضاف: "وضعنا خطة لعب لإيقاف فريق الحدود، خاصة في التحولات السريعة لهم، واللاعبون نفذوا التعليمات جيدًا".

وتابع: "أحب دائمًا التحدي في كرة القدم، وأحترم نادي الإسماعيلي وجماهيره كثيرًا، رغم الظروف الصعبة".

الإسماعيلي رفع رصيده من النقاط إلى 7 في المركز التاسع عشر، بينما تجمد رصيد حرس الحدود عند النقطة 11 في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

وحقق الإسماعيلي الفوز الثاني له في الدوري المصري، بعدما غاب عنه الانتصارات منذ 55 يومًا عندما فاز على طلائع الجيش.