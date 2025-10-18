المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
"كواليس أزمة شارة القيادة".. الحضري يسرد أسباب خلافه مع جوزيه (فيديو)

يلا كورة

كتب - يلا كورة

11:41 م 18/10/2025
عصام الحضري

عصام الحضري حارس الأهلي السابق

كشف عصام الحضري، نجم حراسة المرمى لمنتخب مصر والأهلي الأسبق، عن كواليس الأزمة التي نشبت بينه وبين البرتغالي مانويل جوزيه، المدرب السابق للقلعة الحمراء.

وأوضح الحضري خلال ظهوره في برنامج "ماتش بوكس" على موقع "يلا كورة"، تفاصيل الخلاف الذي وقع بينه وبين المدرب البرتغالي، والذي انتهى بقرار من جوزيه بسحب شارة القيادة من "السد العالي".

يُذكر أن الحضري يمتلك سجلاً حافلاً مع النادي الأهلي، حيث دافع عن مرماه بداية من موسم 1996-1997 وحتى موسم 2007-2008.

بعد رحيله عن الأهلي، انتقل الحضري إلى سيون السويسري، ثم مثل العديد من الأندية المصرية مثل الزمالك والإسماعيلي ووادي دجلة والاتحاد السكندري.

كما خاض الحضري تجربة احترافية مع المريخ السوداني، بالإضافة إلى تجربة خليجية مع التعاون السعودي في موسم 2017-2018.

وعلى المستوى الدولي، توّج الحضري مع منتخب مصر ببطولة كأس أمم أفريقيا أربع مرات، في نسخ: 1998، 2006، 2008، و2010.

الأهلي الدوري المصري منتخب مصر عصام الحضري مانويل جوزيه

أخبار تهمك

