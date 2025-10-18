كشف عصام الحضري، نجم حراسة المرمى لمنتخب مصر والأهلي الأسبق، عن كواليس الأزمة التي نشبت بينه وبين البرتغالي مانويل جوزيه، المدرب السابق للقلعة الحمراء.

وأوضح الحضري خلال ظهوره في برنامج "ماتش بوكس" على موقع "يلا كورة"، تفاصيل الخلاف الذي وقع بينه وبين المدرب البرتغالي، والذي انتهى بقرار من جوزيه بسحب شارة القيادة من "السد العالي".

يُذكر أن الحضري يمتلك سجلاً حافلاً مع النادي الأهلي، حيث دافع عن مرماه بداية من موسم 1996-1997 وحتى موسم 2007-2008.

بعد رحيله عن الأهلي، انتقل الحضري إلى سيون السويسري، ثم مثل العديد من الأندية المصرية مثل الزمالك والإسماعيلي ووادي دجلة والاتحاد السكندري.

كما خاض الحضري تجربة احترافية مع المريخ السوداني، بالإضافة إلى تجربة خليجية مع التعاون السعودي في موسم 2017-2018.

وعلى المستوى الدولي، توّج الحضري مع منتخب مصر ببطولة كأس أمم أفريقيا أربع مرات، في نسخ: 1998، 2006، 2008، و2010.