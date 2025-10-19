المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
رسميًا.. الزمالك يعلن استقالة حازم إمام من جهاز فيريرا

وسام محمد

كتب - وسام محمد

03:18 م 19/10/2025
حازم إمام

حازم إمام

تقدم حازم إمام مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، باستقالته من منصبه في جهاز البلجيكي ياين فيرايرا المدير الفني للفريق.

وقام حازم إمام بتقديم الاستقالة، لـ عبد الناصر محمد مدير الكرة بالنادي.

وناقش جون إدوارد المدير الرياضي الأمر مع البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق وتم قبول الاستقالة.

وتقدمت إدارة الكرة بنادي الزمالك بالشكر لحازم إمام على الفترة التي قضاها مع الفريق ودوره مع الجهاز الفني خلال المرحلة الماضية.

ومن المقرر أن يعقد حسين لبيب رئيس نادي الزمالك جلسة مع جون إدوارد المدير الرياضي، سيتم خلالها حسم هوية المدرب الجديد بالجهاز المعاون للبلجيكي يانيك فيريرا، بعد مناقشة كافة الأمور مع المدير الفني.

وكان حازم إمام قد تغيب عن التواجد مع الفريق، منذ مباراة غزل المحلة في الدوري المصري.

وفاز الزمالك، نتيجة 6-0 أمام ديكيداها الصومالي، في المباراة التي جمعت الفريقين بالأمس السبت على ستاد القاهرة في ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك حازم إمام فيريرا ديكيداها

