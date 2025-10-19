حسم نادي زد تفوقه أمام نظيره بتروجيت، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، وأقيمت أحداث اللقاء على ملعب القاهرة الدولي.

وتفوق فريق زد على نظيره بتروجيت بنتيجة (2-1)، في اللقاء الذي جرت أحداثه ضمن منافسات الجولة الـ11 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل زد وبتروجيت

دخل زد المباراة اللقاء بالتشكيل التالي: علي لطفي، علي جمال، أحمد طارق، محمد ربيعة، أحمد سيد، أحمد عادل، أحمد الصغيري، ماتا ماجاسا، محمود صابر، أحمد عاطف، شادي حسين.

وبدأ بتروجيت المباراة بالتشكيل التالي: عمر صلاح، محمود شديد، هادي رياض، أحمد بحبح، أمادو با، محمد علي، أدهم حامد، توفيق محمد، محمد دودو، مصطفى البدري، سيكو سونكو.

زد يعبر بتروجيت

شهدت الدقائق الأولى من المباراة التي جمعت بين زد وبتروجيت، بتفوق واضح للأخير وظهر ذلك بوضوح في الخطورة التي شكلها الفريق البترولي على مرمى أصحاب الأرض.

وعاد زد لإحكام سيطرته على مجريات اللقاء، بينما تمكن بتروجيت من التسجيل وهز شباك أصحاب الأرض.

افتتح نادي بتروجيت التسجيل أمام زد في الدقيقة 29 من عمر المباراة، بعد بينية وصلت إلى سيكو سونكو وضعته في مواجهة مع حارس المرمى، لينجح اللاعب في هز الشباك.

وتمكن ماتا مجاسا، لاعب زد من إدراك التعادل في الدقيقة 44 من عمر المباراة، برأسية متقنة سكنت شباك بتروجيت بعد أن ارتطمت بالقائم الأيسر للحارس.

وأحرز شادي حسين الهدف الثاني لصالح زد، في الدقيقة 56 من عمر المباراة بعد أن تمكن اللاعب من إرسال تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، لم تعرف سوى طريق الشباك.

حاول نادي بتروجيت العودة في النتيجة، تزامنًا مع رغبة زد في توسيع الفارق، إلا أن الثنائي لم يتمكن من هز الشباك مجددًا ليتفوق أصحاب الأرض بهدفين مقابل هدف.