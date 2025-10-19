المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
سيراميكا كليوباترا يهزم طلائع الجيش بثنائية ويعتلي صدارة الدوري المصري

يلا كورة

كتب - يلا كورة

07:49 م 19/10/2025
سيراميكا

سيراميكا كليوباترا

حقق فريق سيراميكا كليوباترا الفوز على طلائع الجيش، بنتيجة 2-0، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري للموسم 2025-2026.

في الدقيقة 24 من عمر الشوط الأول، سجل مروان عثمان الهدف الأول في المباراة لفريق سيراميكا، بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وسجل سيراميكا الهدف الثاني في المباراة عن طريق سعد سمير الذي سدد كرة سكنت الشباك من داخل منطقة الجزاء.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد سيراميكا إلى النقطة 20، محتلا صدارة جدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد طلائع الجيش عند النقطة 9 محتلا المركز الـ16.

وأقيمت المباراة على استاد هيئة قناة السويس، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وكان تشكيل سيراميكا كليوباترا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: كريم الدبيس، رجب نبيل، سعد سمير، محمد عادل.

خط الوسط: عمرو السولية، أحمد بلحاج، مروان عثمان.

خط الهجوم: أيمن موكا، إسلام عيسى، فخري لاكاي.

بينما تشكيل طلائع الجيش:

حراسة المرمى: محمد شعبان.

خط الدفاع: محمد فتح الله، خالد سطوحي، خالد عوض.

خط الوسط: أحمد عبد الرحمن زولا، كريم طارق، علي حمدي محمود، غيث المدادحة، مصطفى الخواجة.

خط الهجوم: إسماعيل أوجورو.

 

الدوري المصري طلائع الجيش سيراميكا كليوباترا

