قرر حكم مباراة الأهلي وبيراميدز، ضمن منافسات بطولة دوري الجمهورية مواليد 2007، إلغاء المواجهة نظرًا لوجود اعتراضات.

مباراة الأهلي ضد بيراميدز، كانت تقام مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري الجمهورية 2007.

إلغاء مباراة الأهلي وبيراميدز

ونشرت صفحة الأهلي للشباب، عبر فيسبوك، أن الحكم قرر إلغاء المباراة بعد احتساب جزاء، واعترض بيراميدز عليها.

وفي سياق آخر، كان الأهلي واجه بيراميدز في دوري الجمهورية مواليد 2005، أمس الأحد، وتمكن من الفوز بنتيجة (4-3)، التي أقيمت لحساب الجولة الخامسة من المسابقة.

الأهلي 2007 كان قد فاز على مودرن سبورت ثم فاركو، وتعادل مع غزل المحلة، في الجولات الماضية من دوري الجمهورية.