كلام فى الكورة
بسبب ركلة جزاء.. إلغاء مباراة الأهلي وبيراميدز في دوري الجمهورية (صور)

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

05:35 م 20/10/2025
قرر حكم مباراة الأهلي وبيراميدز، ضمن منافسات بطولة دوري الجمهورية مواليد 2007، إلغاء المواجهة نظرًا لوجود اعتراضات.

مباراة الأهلي ضد بيراميدز، كانت تقام مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري الجمهورية 2007.

إلغاء مباراة الأهلي وبيراميدز

ونشرت صفحة الأهلي للشباب، عبر فيسبوك، أن الحكم قرر إلغاء المباراة بعد احتساب جزاء، واعترض بيراميدز عليها.

طالع لقطات من إلغاء مباراة الأهلي وبيراميدز في دوري الجمهورية أو تنقل بين الصور من الأعلى

وفي سياق آخر، كان الأهلي واجه بيراميدز في دوري الجمهورية مواليد 2005، أمس الأحد، وتمكن من الفوز بنتيجة (4-3)، التي أقيمت لحساب الجولة الخامسة من المسابقة.

الأهلي 2007 كان قد فاز على مودرن سبورت ثم فاركو، وتعادل مع غزل المحلة، في الجولات الماضية من دوري الجمهورية.

الأهلي بيراميدز دوري الجمهورية 2007 مباراة الأهلي وبيراميدز

