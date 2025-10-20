كشف النادي الأهلي حالة ثنائي الفريق الأول لكرة القدم، أشرف داري وكريم فؤاد، موضحًا تطورات مرحلة التأهيل التي يخضعان لها، تمهيدًا لعودتهما للمشاركة في التدريبات الجماعية.

ويغيب أشرف داري وكريم فؤاد، عن مباراة الأهلي أمام الاتحاد السكندري، والتي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ11 من مواجهات الدوري المصري الممتاز، الأربعاء المقبل.

تطورات إصابة داري وكريم فؤاد

أكد أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول بالنادي الأهلي، عبر الموقع الرسمي للأحمر، أن المغربي أشرف داري سيخضع لأشعة طبية جديدة من أجل الاطمئنان على حالته، وتحديد موعد عودته إلى المشاركة في التدريبات الجماعية.

وأوضح طبيب الأهلي، أن كريم فؤاد يواصل تنفيذ المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي، تمهيدًا للعودة للمشاركة في المران الجماعي للفريق خلال الفترة القادمة، ضمن ترتيبات تجهيزه للتواجد في المباريات بالفترة المقبلة.

وأتم جاب الله حديثه مشيرًا إلى أن حالة أشرف داري وكريم فؤاد، الطبية سيتم تقييمها بشكل نهائي خلال الأيام المقبلة.

الأهلي يعود إلى الدوري المصري

يدخل النادي الأهلي مباراته أمام الاتحاد السكندري، بحثًا عن تحقيق الفوز واعتلاء صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الأهلي المركز الرابع برصيد 18 نقطة حصدها الأحمر من 9 مباريات، بعد أن حقق 5 انتصارات وتعادل في 3 مواجهات، وتلقى هزيمة واحدة.