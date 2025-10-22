المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مصدر ليلا كورة: الأهلي يدرس تعيين مساعد مصري لمدرب الحراس

محمد جلال

كتب - محمد جلال

07:39 م 20/10/2025
الأهلي

الأهلي - صورة أرشيفية

يدرس النادي الأهلي تعيين مساعد مدرب حراس مرمى مصري في الجهاز الفني بقيادة الدنماركي ييس توروب.

وكان توروب قد قاد الأهلي للفوز على إيجل نوار البوروندي بنتيجة 1-0، في لقاء أقيم يوم السبت الماضي، ضمن مباريات ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة: "الأهلي يدرس تعيين مساعد مدرب حراس مرمى مصري في جهاز ييس توروب".

وأضاف: "أول المرشحين للتواجد في ذلك المنصب هو أمير عبد الحميد، الذي كان مدربا لحراس المرمى قبل قدوم توروب إلى الأهلي".

وأنهى المصدر: "كبار الأندية الأوروبية تستعين بمدرب حراس مرمى ومساعد له في الجهاز الفني".

ويستعد الأهلي حاليا لخوض مباراة الجولة الـ11 لبطولة الدوري المصري الممتاز أمام الاتحاد السكندري، في لقاء يقام يوم الأربعاء المقبل على استاد القاهرة الدولي.

وبعد مباراة الاتحاد، يتطلع الأهلي لتحقيق الفوز على إيجل نوار من جديد في مباراة الإياب التي ستقام يوم السبت المقبل، على استاد القاهرة الدولي أيضًا.

الجهاز الفني لتوروب

المدير الفني: ييس توروب.

المدرب العام: عادل مصطفى.

مدرب مساعد: إيمري سابيتش.

مدرب مساعد: جوني مولبي.

مدرب أحمال: جاكوب فيلوم.

مدرب حراس المرمى: كاي ستيفانسن.

مدير الكرة: وليد صلاح الدين.

محلل الأداء: نيكولاس أوربيك كنودسن

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي أمير عبد الحميد توروب

