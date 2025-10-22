استأنف النادي الأهلي مساء اليوم الإثنين، تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة استعدادًا لمباراة الاتحاد السكندري.

ويلعب الأهلي مع الاتحاد السكندري يوم الأربعاء، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الـ 11 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وأوضح الموقع الرسمي للأهلي، أن الدنماركي ييس توروب، المدير الفني، عقد اجتماعًا مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات للحديث عن المباراة المقبلة.

وأشار إلى أن توروب أكد على أهمية الفوز ومواصلة انطلاقة الفريق في بطولة الدوري.

وخاض لاعبو الأهلي فقرات تدريبية متنوعة تحت إشراف الجهاز الفني لتجهيز جميع اللاعبين للمباراة المقبلة.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على إيجل نوار بطل بوروندي بهدف دون رد في ذهاب دور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا.

وعادت بعثة الأهلي إلى القاهرة أمس قادمة من بوروندي، واستأنف الفريق مرانه عصر اليوم على ملعب التتش.

وبعد مباراة الاتحاد، يتطلع الأهلي لتحقيق الفوز على إيجل نوار من جديد في مباراة الإياب التي ستقام يوم السبت المقبل، على استاد القاهرة الدولي أيضًا.

يشار إلى أن النادي الأهلي يدخل مباراة الاتحاد السكندري محتلا المركز الرابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 18 نقطة، جمعهم من 9 مباريات فقط.