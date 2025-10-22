المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

17 8
20:00
منتدى درب سلطان

منتدى درب سلطان

دوري أبطال آسيا للنخبة
الشرطة

الشرطة

1 4
19:00
الاتحاد

الاتحاد

دوري أبطال آسيا للنخبة
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
21:15
الغرافة

الغرافة

الدوري الإنجليزي
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

- -
22:00
برينتفورد

برينتفورد

دوري أبطال آسيا للنخبة
الشــارقة

الشــارقة

0 5
19:00
تراكتور

تراكتور

الدوري الإسباني
ألافيس

ألافيس

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

كأس العالم تحت 20 عاما
الأرجنتين - شباب

الأرجنتين - شباب

0 2
02:00
المغرب - الشباب

المغرب - الشباب

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

تعليمات توروب وفقرات متنوعة.. الأهلي يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة الاتحاد

محمد جلال

كتب - محمد جلال

07:47 م 20/10/2025
الأهلي

تدريبات الأهلي

استأنف النادي الأهلي مساء اليوم الإثنين، تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة استعدادًا لمباراة الاتحاد السكندري.

ويلعب الأهلي مع الاتحاد السكندري يوم الأربعاء، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الـ 11 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وأوضح الموقع الرسمي للأهلي، أن الدنماركي ييس توروب، المدير الفني، عقد اجتماعًا مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات للحديث عن المباراة المقبلة.

وأشار إلى أن توروب أكد على أهمية الفوز ومواصلة انطلاقة الفريق في بطولة الدوري.

وخاض لاعبو الأهلي فقرات تدريبية متنوعة تحت إشراف الجهاز الفني لتجهيز جميع اللاعبين للمباراة المقبلة.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على إيجل نوار بطل بوروندي بهدف دون رد في ذهاب دور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا.

وعادت بعثة الأهلي إلى القاهرة أمس قادمة من بوروندي، واستأنف الفريق مرانه عصر اليوم على ملعب التتش.

وبعد مباراة الاتحاد، يتطلع الأهلي لتحقيق الفوز على إيجل نوار من جديد في مباراة الإياب التي ستقام يوم السبت المقبل، على استاد القاهرة الدولي أيضًا.

يشار إلى أن النادي الأهلي يدخل مباراة الاتحاد السكندري محتلا المركز الرابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 18 نقطة، جمعهم من 9 مباريات فقط.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الدوري المصري الاتحاد السكندري توروب

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
الأهلي

الأهلي

17 8
منتدى درب سلطان

منتدى درب سلطان

30

الأهلي يتقدم على درب السلطان 17-8 في الشوط الأول

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg