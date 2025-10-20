عبر عصام الحضري، نجم حراسة المرمى لمنتخب مصر والأهلي الأسبق، عن رأيه بخصوص المداورة في مركزه بشكل واضح.

وأكد الحضري خلال برنامج "ماتش بوكس" على موقع "يلا كورة"، على رفضه للمداورة "الروتيشن" بين حراس المرمى، مشيرًا إلى أن المركز يتطلب تواجد فرد واحد كأساسي.

وقال الحضري: "أنا ضد المداورة ممنوع عندي، حارس المرمى واحد فقط".