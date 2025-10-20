المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

17 8
20:00
منتدى درب سلطان

منتدى درب سلطان

دوري أبطال آسيا للنخبة
الشرطة

الشرطة

1 4
19:00
الاتحاد

الاتحاد

دوري أبطال آسيا للنخبة
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
21:15
الغرافة

الغرافة

الدوري الإنجليزي
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

- -
22:00
برينتفورد

برينتفورد

دوري أبطال آسيا للنخبة
الشــارقة

الشــارقة

0 5
19:00
تراكتور

تراكتور

الدوري الإسباني
ألافيس

ألافيس

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

كأس العالم تحت 20 عاما
الأرجنتين - شباب

الأرجنتين - شباب

0 2
02:00
المغرب - الشباب

المغرب - الشباب

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بالفيديو.. رد فعل مفاجئ من الحضري عند سؤاله عن "المداورة" في الحراسة

يلا كورة

كتب - يلا كورة

09:01 م 20/10/2025
الحضري

عصام الحضري

عبر عصام الحضري، نجم حراسة المرمى لمنتخب مصر والأهلي الأسبق، عن رأيه بخصوص المداورة في مركزه بشكل واضح.

وأكد الحضري خلال برنامج "ماتش بوكس" على موقع "يلا كورة"، على رفضه للمداورة "الروتيشن" بين حراس المرمى، مشيرًا إلى أن المركز يتطلب تواجد فرد واحد كأساسي.

وقال الحضري: "أنا ضد المداورة ممنوع عندي، حارس المرمى واحد فقط".

الأهلي الزمالك منتخب مصر عصام الحضري الدوري المصري حراسة المرمى

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
الأهلي

الأهلي

17 8
منتدى درب سلطان

منتدى درب سلطان

30

الأهلي يتقدم على درب السلطان 17-8 في الشوط الأول

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg