"سأترشح رئيسًا إن لم تتواجد".. ياسين منصور يكشف تفاصيل جلسته مع الخطيب قبل انتخابات الأهلي

محمد جلال

كتب - محمد جلال

11:05 م 20/10/2025
ياسين منصور محمود الخطيب

ياسين منصور - المرشح على منصب نائب رئيس الأهلي

كشف ياسين منصور، المرشح على منصب نائب رئيس النادي الأهلي، تفاصيل جلسته مع محمود الخطيب، رئيس مجلس الإدارة الحالي، قبل الترشح للانتخابات.

وقال منصور في تصريحات لقناة الأهلي: "الخطيب أكد لي أنه يريد الابتعاد عن الضغط، وقلت له إنه في حال عدم ترشحه في انتخابات الأهلي سأترشح أنا على منصب الرئيس".

وأضاف: "رأيي وقتها أنه لابد أن يستمر، وقلت له إنني أفضل الترشح معه في قائمة واحدة، وأكدت رغبتي في أنني أتواجد كنائب مجلس إدارة دون أي أزمة".

أما عن ريكاردو سواريش.. قال ياسين منصور: "لم أعرف ريكاردو سواريش قبل قدومه للأهلي لكن سألت مانويل جوزيه عنه وشكر فيه كثيرًا، وطالبته فقط بالاهتمام بأشبال الأهلي".

وتابع: "أعتقد أننا لابد أن نركز على قطاع الناشئين في الأهلي، وطرح فكرة وجود مدربين أجانب للقطاع وتوريد لاعبين للفريق الأول".

وواصل: "عندما رحل سواريش كنت قد غادرت الأهلي بالفعل، عندما كنت متواجدا كان "التارجت" الخاص بنا في شركة الكرة الوصول لـ15 مليون دولار تقريبًا في العام الأول وأعتقد أنه لم يتحقق ذلك بالكامل".

وأنهى المرشح على منصب نائب الرئيس: "أتخيل أن 70% من الشعب المصري يشجع النادي الأهلي".

الأهلي محمود الخطيب انتخابات الأهلي ياسين منصور

