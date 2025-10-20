علق علاء نبيل، المدير الفني بالاتحاد المصري لكرة القدم، على ما حدث في مباراة الأهلي وبيراميدز، ضمن منافسات بطولة دوري الجمهورية مواليد 2007.

حكم مباراة الأهلي ضد بيراميدز قرر إلغاء المواجهة بسبب الاعتراض على ركلة جزاء.. طالع التفاصيل من هنا

أحداث مباراة الأهلي وبيراميدز

وقال نبيل في تصريحات عبر قناة أون سبورت 1: "ما حدث في مباراة الأهلي وبيراميدز مواليد 2007 لا يليق بالكرة المصرية، سندرس الواقعة، وسيتم تطبيق اللائحة".

وكشف يلا كورة في وقت سابق، أن الحكم قرر إلغاء مباراة الأهلي وبيراميدز 2007، بسبب رفض إسلام شكري تنفيذ قرار الطرد.. طالع التفاصيل من هنا

"اعتراض مشترك وقرار مفاجئ".. بيان من بيراميدز بعد إلغاء مباراة الأهلي في دوري 2007.. طالع التفاصيل من هنا

وفي سياق آخر، كان الأهلي واجه بيراميدز في دوري الجمهورية مواليد 2005، أمس الأحد، وتمكن من الفوز بنتيجة (4-3)، التي أقيمت لحساب الجولة الخامسة من المسابقة.