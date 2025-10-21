أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز، تشكيل فريقه لمواجهة فاركو في الدوري.

ويلعب بيراميدز مساء اليوم الثلاثاء، مع فاركو، على استاد الدفاع الجوي، ضمن مباريات الجولة الـ 11 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

بيراميدز يدخل هذه المباراة محتلا المركز التاسع في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 14 نقطة جمعهم من 7 مباريات فقط، بينما يحتل فاركو المركز الـ20 برصيد 6 نقاط.

وشهد تشكيل بيراميدز إجراء تعديلين مقارنة بمواجهة نهضة بركان المغربي، حيث أشرك المدرب الكرواتي الثنائي محمود زلاكة وإيفرتون بدلا من بلاتي توريه وأحمد عاطف قطة.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي.

خط الوسط: مصطفى فتحي - مهند لاشين - وليد الكرتي - محمود زلاكة - إيفرتون داسيلفا.

خط الهجوم: فيستون ماييلي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: محمود جاد - علي جبر - كريم حافظ - أحمد عاطف قطة - محمود دونجا - عبد الرحمن مجدي - مصطفى زيكو - محمد رضا بوبو - مروان حمدي.

يُشار إلى أن بيراميدز كان قد توج قبل أيام قليلة ببطولة كأس السوبر الأفريقي على حساب فريق نهضة بركان المغربي في اللقاء الذي أقيم على ملعب الدفاع الجوي.