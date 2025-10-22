المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
"40 يوما داخل بيتي الأول".. رسالة أمير عبد الحميد بعد رحيله عن الأهلي

محمد جلال

كتب - محمد جلال

04:35 م 21/10/2025
أمير عبد الحميد

أمير عبد الحميد - مدرب حراس مرمى الأهلي السابق

وجه أمير عبد الحميد، مدرب حراس مرمى النادي الأهلي السابق، رسائل الشكر بعد قرار رحيله عن الفريق الأحمر.

وكان وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي، قد أعلن رحيل أمير عبد الحميد رفقة الثنائي محمد نجيب وعبد الرحمن عيسى عن الفريق الأحمر موجها لهم الشكر جميعا، وذلك بعدما عملوا في الجهاز الفني السابق بقيادة عماد النحاس.

وكتب أمير عبد الحميد في تصريحات عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام الآتي:

ويبقى الأثر.. رحلة قصيرة انتهت، بما حملته من لحظات حرجة وأخرى حاسمة، وذكريات عظيمة واستثنائية، غير قابلة للنسيان، ستظل محفورة في الوجدان مهما طال الزمن.

40 يومًا داخل جدران نادينا الحبيب، وبيتي الأول الذي أتشرف بكوني واحدًا من أبنائه، وفردًا من جيل ذهبي صال وجال وحقق إنجازات تاريخية.

مهمة كانت مؤقتة، عبرنا خلالها بمحطات صعبة، لكن كلّل الله مجهوداتنا بالنجاح، ليبدأ نادينا حقبة جديدة بجهاز فني جديد، نأمل أن يُوفق في إسعادنا جميعًا، وتحقيق ما يليق باسم الأهلي وتاريخه وجماهيريته من إنجازات.

كل الشكر لإدارة الأهلي، برئاسة الأسطورة محمود الخطيب، على ثقته ودعمه، ولزملائي بالجهاز الفني على مجهوداتهم المخلصة، وللاعبين الرجال، أصحاب المعدن الأصيل، وأبطال المواقف الصعبة.

كل التحية والتقدير لحراس فريقنا الكبار، محمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمد سيحا وحمزة علاء، ومعهم حراسة الأهلي ومنتخب مصر في أمان.

ويبقى الشكر الأكبر لجمهور الأهلي العظيم، خير الداعم والسند الدائم في كل الأوقات، وصاحب الفضل – بعد الله – في نجاحات النادي، وباستمرار دعمه، سنبقى دومًا، بمشيئة الله، في المقدمة، ولنا عوده.

