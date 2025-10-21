المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بيراميدز

بيراميدز

2 0
17:00
فاركو

فاركو

دوري أبطال أوروبا
برشلونة

برشلونة

- -
19:45
أوليمبياكوس

أوليمبياكوس

دوري أبطال أوروبا
فياريال

فياريال

- -
22:00
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

دوري أبطال أوروبا
أرسنال

أرسنال

- -
22:00
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

دوري أبطال آسيا للنخبة
الهلال

الهلال

- -
21:15
السد القطري

السد القطري

دوري أبطال أوروبا
إيندهوفن

إيندهوفن

- -
22:00
نابولي

نابولي

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

الجارحي: هدفنا الاحتفال بأول مباراة على استاد الأهلي قريبًا

يلا كورة

كتب - يلا كورة

06:00 م 21/10/2025
محمد الجارحي

محمد الجارحي - عضو مجلس الأهلي

كشف محمد الجارحي المرشح على عضوية مجلس إدارة الأهلي، أهمية إنهاء مشروع "استاد الأهلي"، مشيرا إلى أنه على رأس أولويات قائمة محمود الخطيب في الدورة الجديدة.

وقال محمد الجارحي في تصريحات عبر الصفحة الرسمية للأهلي: "استاد الأهلي هو حلمنا الكبير، وعلى رأس أولوياتنا في الدورة المقبلة، ونتمنى أن نحتفل بأول مباراة عليه قريبًا".

وأضاف: "لن ندخر جهدًا من أجل الجمعية العمومية وجماهير الأهلي، وطموحاتنا بلا حدود لتقديم أفضل الخدمات للأعضاء والصعود على منصات التتويج في كل الألعاب، كما أن ملف الجمهور من أولوياتنا، ونسعى لعودته بقوة إلى المدرجات لملء الاستاد في كل المباريات".

وأوضح الجارحي: "خلال السنوات الثماني الماضية نجحنا في بناء جسور الثقة مع أعضاء الجمعية العمومية، وكل ما وعدنا به نفذناه، وكل مقترح كان قابلاً للتنفيذ تم تطبيقه بالفعل، ونتعهد بالاستمرار على نفس النهج في المرحلة المقبلة".

أما عن تطوير ملف الفروع الجديدة.. قال: "ملف تطوير الفروع كان على رأس أولوياتنا، وحققنا فيه خطوات مهمة بدأت من تطوير فرع مطروح مرورًا بإضافة مصيف مارينا وتطوير الشاطئ والفندق الخاص به".

واستكمل: "نسعى دائمًا لتقديم أفضل الخدمات للأعضاء في كل الفروع. نحن جزء من الجمعية العمومية وجمهور الأهلي، ونسعى لتذليل أي عقبات تواجه الأعضاء".

وزارد: "لدينا خطة طموحة للتوسع في إنشاء فروع جديدة في مختلف محافظات مصر، كما أن ملف كرة القدم سيظل أولوية قصوى بالنسبة لنا، فجمهور الأهلي لا يقبل سوى بالمركز الأول، لذلك نعمل على استقدام لاعبين ومدربين على قدر اسم الأهلي، ونجحنا في تحقيق العديد من البطولات".

وأنهى: "لدينا رؤية طموحة عنوانها الاستثمار من أجل الاستدامة، فالأهلي نادٍ كبير بحجم إنفاق ضخم وفرق رياضية ولاعبين عالميين، لذلك نسعى إلى تنمية موارد النادي لضمان مستقبله واستمراريته، مع خطة متكاملة لخدمة الأعضاء وتطوير الفروع".

الأهلي انتخابات الأهلي محمد الجارحي استاد الأهلي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
بيراميدز

بيراميدز

2 0
فاركو

فاركو

70

20 دقيقة متبقية على نهاية الشوط الثاني

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg