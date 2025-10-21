كشف محمد الجارحي المرشح على عضوية مجلس إدارة الأهلي، أهمية إنهاء مشروع "استاد الأهلي"، مشيرا إلى أنه على رأس أولويات قائمة محمود الخطيب في الدورة الجديدة.

وقال محمد الجارحي في تصريحات عبر الصفحة الرسمية للأهلي: "استاد الأهلي هو حلمنا الكبير، وعلى رأس أولوياتنا في الدورة المقبلة، ونتمنى أن نحتفل بأول مباراة عليه قريبًا".

وأضاف: "لن ندخر جهدًا من أجل الجمعية العمومية وجماهير الأهلي، وطموحاتنا بلا حدود لتقديم أفضل الخدمات للأعضاء والصعود على منصات التتويج في كل الألعاب، كما أن ملف الجمهور من أولوياتنا، ونسعى لعودته بقوة إلى المدرجات لملء الاستاد في كل المباريات".

وأوضح الجارحي: "خلال السنوات الثماني الماضية نجحنا في بناء جسور الثقة مع أعضاء الجمعية العمومية، وكل ما وعدنا به نفذناه، وكل مقترح كان قابلاً للتنفيذ تم تطبيقه بالفعل، ونتعهد بالاستمرار على نفس النهج في المرحلة المقبلة".

أما عن تطوير ملف الفروع الجديدة.. قال: "ملف تطوير الفروع كان على رأس أولوياتنا، وحققنا فيه خطوات مهمة بدأت من تطوير فرع مطروح مرورًا بإضافة مصيف مارينا وتطوير الشاطئ والفندق الخاص به".

واستكمل: "نسعى دائمًا لتقديم أفضل الخدمات للأعضاء في كل الفروع. نحن جزء من الجمعية العمومية وجمهور الأهلي، ونسعى لتذليل أي عقبات تواجه الأعضاء".

وزارد: "لدينا خطة طموحة للتوسع في إنشاء فروع جديدة في مختلف محافظات مصر، كما أن ملف كرة القدم سيظل أولوية قصوى بالنسبة لنا، فجمهور الأهلي لا يقبل سوى بالمركز الأول، لذلك نعمل على استقدام لاعبين ومدربين على قدر اسم الأهلي، ونجحنا في تحقيق العديد من البطولات".

وأنهى: "لدينا رؤية طموحة عنوانها الاستثمار من أجل الاستدامة، فالأهلي نادٍ كبير بحجم إنفاق ضخم وفرق رياضية ولاعبين عالميين، لذلك نسعى إلى تنمية موارد النادي لضمان مستقبله واستمراريته، مع خطة متكاملة لخدمة الأعضاء وتطوير الفروع".