كلام فى الكورة
بلمسته أمام فاركو.. ماييلي يهدد عرش إبراهيم عادل في بيراميدز (فيديو)

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

06:03 م 21/10/2025
فيستون ماييلي

فيستون ماييلي

وضع المهاجم الكونغولي فيستون ماييلي، لاعب نادي بيراميدز، فريقه في المقدمة أمام فاركو خلال المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويواجه فريق بيراميدز نظيره فاركو، ضمن منافسات الجولة الـ11 من مباريات الدوري المصري الممتاز، ويقام اللقاء على أرضية ملعب 30 يونيو معقل السماوي.

ماييلي يجيد هز الشباك

نجح فيستون ماييلي، في منح بيراميدز الأفضلية أمام فاركو، في المباراة التي تجمع بين الفريقين ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

جاء الهدف بعد عدة تمريرات طولية حتى وصلت الكرة إلى المغربي محمد الشيبي، الذي نجح في إرسال كرة عرضية متقنة إلى داخل منطقة جزاء فاركو حتى وصلت إلى فيستون ماييلي الذي لم يتردد في هز الشباك.

ماييلي يزاحم إبراهيم عادل

رفع فيستون ماييلي رصيده من الأهداف إلى 8 خلال الموسم الجاري في مختلف المسابقات، وشارك الكونغولي خلال 7 مباريات ماضية في الدوري المصري لم يهز الشباك سوى مرة.

ووصل رصيد فيستون ماييلي من الأهداف إلى 48 ليتقاسم صدارة ترتيب الهدافين التاريخيين لنادي بيراميدز، مع إبراهيم عادل الذي رحل عن الفريق مطلع الموسم الجاري.

مباراة بيراميدز القادمة
الدوري المصري فاركو بيراميدز فيستون ماييلي

