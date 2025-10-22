تُقام اليوم الأربعاء مجموعة من المباريات القوية في مختلف البطولات المحلية والقارية بمنافسات كرة القدم.

ويعود الأهلي لاستكمال مشواره في الدوري المصري الممتاز، بمواجهة الاتحاد السكندري في الجولة 11.

على جانب آخر تقام مواجهات نارية في ختام الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا أبرزها مباراة ريال مدريد ضد يوفنتوس، وليفربول أمام آينتراخت فرانكفورت.

وفيما يلي نستعرض أبرز مباريات اليوم الأربعاء 22 أكتوبر، بالمواعيد والقنوات الناقلة.

الدوري المصري

الأهلي × الاتحاد السكندري - 5 مساء - أون سبورت 1

المصري × سموحة - 8 مساء - أون سبورت 1

دوري أبطال أوروبا

جالاتا سراي × بودو جليمت - 7:45 مساء - بي إن سبورت 6

أتلتيك بلباو × كاراباج - 7:45 مساء - بي إن سبورت 3

أتالانتا × سلافيا براج - 10 مساء - بي إن سبورت 7

تشيلسي × أياكس أمستردام - 10 مساء - بي إن سبورت 4

بايرن ميونخ × كلوب بروج - 10 مساء - بي إن سبورت 5

موناكو × توتنهام - 10 مساء - بي إن سبورت 3

آينتراخت فرانكفورت × ليفربول - 10 مساء - بي إن سبورت 2

سبورتنج لشبونة × مارسيليا - 10 مساء - بي إن سبورت 6

ريال مدريد × يوفنتوس - 10 مساء - بي إن سبورت 1

جدول مباريات اليوم