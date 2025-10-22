المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
الأهلي

الأهلي

- -
17:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
يوفنتوس

يوفنتوس

دوري أبطال أوروبا
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

- -
22:00
ليفربول

ليفربول

دوري أبطال أوروبا
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

- -
22:00
كلوب بروج

كلوب بروج

الدوري المصري
المصري

المصري

- -
20:00
سموحة

سموحة

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

مباريات اليوم.. الأهلي والاتحاد في الدوري.. ومواجهات قوية بختام جولة أبطال أوروبا

يلا كورة

كتب - يلا كورة

09:41 ص 22/10/2025
الأهلي

الأهلي

تُقام اليوم الأربعاء مجموعة من المباريات القوية في مختلف البطولات المحلية والقارية بمنافسات كرة القدم.

ويعود الأهلي لاستكمال مشواره في الدوري المصري الممتاز، بمواجهة الاتحاد السكندري في الجولة 11.

على جانب آخر تقام مواجهات نارية في ختام الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا أبرزها مباراة ريال مدريد ضد يوفنتوس، وليفربول أمام آينتراخت فرانكفورت.

وفيما يلي نستعرض أبرز مباريات اليوم الأربعاء 22 أكتوبر، بالمواعيد والقنوات الناقلة.

الدوري المصري

الأهلي × الاتحاد السكندري - 5 مساء - أون سبورت 1

المصري × سموحة - 8 مساء - أون سبورت 1

دوري أبطال أوروبا

جالاتا سراي × بودو جليمت - 7:45 مساء - بي إن سبورت 6

أتلتيك بلباو × كاراباج - 7:45 مساء - بي إن سبورت 3

أتالانتا × سلافيا براج - 10 مساء - بي إن سبورت 7

تشيلسي × أياكس أمستردام - 10 مساء - بي إن سبورت 4

بايرن ميونخ × كلوب بروج - 10 مساء - بي إن سبورت 5

موناكو × توتنهام - 10 مساء - بي إن سبورت 3

آينتراخت فرانكفورت × ليفربول - 10 مساء - بي إن سبورت 2

سبورتنج لشبونة × مارسيليا - 10 مساء - بي إن سبورت 6

ريال مدريد × يوفنتوس - 10 مساء - بي إن سبورت 1

جدول مباريات اليوم 

الدوري المصري دوري أبطال أوروبا مباريات اليوم

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

