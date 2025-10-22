المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
الدوري المصري
الأهلي

الأهلي

- -
17:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
يوفنتوس

يوفنتوس

دوري أبطال أوروبا
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

- -
22:00
ليفربول

ليفربول

دوري أبطال أوروبا
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

- -
22:00
كلوب بروج

كلوب بروج

الدوري المصري
المصري

المصري

- -
20:00
سموحة

سموحة

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة الاتحاد في الدوري المصري.. تغيير وحيد

يلا كورة

كتب - يلا كورة

10:01 ص 22/10/2025
مران الأهلي

الأهلي

استقر ييس توروب، المدير الفني للأهلي، على ملامح التشكيل الأساسي للفريق في مواجهة الاتحاد السكندري بالدوري المصري الممتاز.

الأهلي يستضيف الاتحاد، اليوم الأربعاء، في الجولة 11 من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وعلم يلا كورة أن تشكيل الأهلي الأساسي أمام الاتحاد سيشهد تغييرا واحدا مقارنة بالتشكيل الذي بدأ المباراة الماضية ضد إيجل نوار البوروندي في دوري أبطال أفريقيا.

ويتمثل التغيير في الاعتماد على السلوفيني نيتس جراديشار في الهجوم بدلا من محمد شريف.

وجاء تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة الاتحاد السكندري كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - ياسين مرعي - أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية - محمد علي بن رمضان - محمود حسن "تريزيجيه".

خط الهجوم: أحمد مصطفى "زيزو" - نيتس جراديشار - أشرف بنشرقي.

جدير بالذكر أن الأهلي، حامل اللقب، جمع 18 نقطة من 9 مباريات، يحتل بها المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري حاليا، بينما يحتل الاتحاد في المرتبة الـ17 بـ8 نقاط من نفس عدد المباريات.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الدوري المصري الاتحاد السكندري

