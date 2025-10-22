استقر ييس توروب، المدير الفني للأهلي، على ملامح التشكيل الأساسي للفريق في مواجهة الاتحاد السكندري بالدوري المصري الممتاز.

الأهلي يستضيف الاتحاد، اليوم الأربعاء، في الجولة 11 من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وعلم يلا كورة أن تشكيل الأهلي الأساسي أمام الاتحاد سيشهد تغييرا واحدا مقارنة بالتشكيل الذي بدأ المباراة الماضية ضد إيجل نوار البوروندي في دوري أبطال أفريقيا.

ويتمثل التغيير في الاعتماد على السلوفيني نيتس جراديشار في الهجوم بدلا من محمد شريف.

وجاء تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة الاتحاد السكندري كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - ياسين مرعي - أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية - محمد علي بن رمضان - محمود حسن "تريزيجيه".

خط الهجوم: أحمد مصطفى "زيزو" - نيتس جراديشار - أشرف بنشرقي.

جدير بالذكر أن الأهلي، حامل اللقب، جمع 18 نقطة من 9 مباريات، يحتل بها المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري حاليا، بينما يحتل الاتحاد في المرتبة الـ17 بـ8 نقاط من نفس عدد المباريات.

جدول مباريات اليوم

تعرف على ترتيب الدوري المصري من هنا

تعرف على ترتيب هدافي الدوري المصري من هنا