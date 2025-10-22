المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
الدوري المصري
الأهلي

الأهلي

- -
17:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
يوفنتوس

يوفنتوس

دوري أبطال أوروبا
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

- -
22:00
ليفربول

ليفربول

دوري أبطال أوروبا
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

- -
22:00
كلوب بروج

كلوب بروج

الدوري المصري
المصري

المصري

- -
20:00
سموحة

سموحة

موعد مباراة الأهلي ضد الاتحاد في الدوري المصري والقناة الناقلة

يلا كورة

كتب - يلا كورة

10:36 ص 22/10/2025
الأهلي

الأهلي

يستعد الأهلي لمواصلة مشواره في النسخة الحالية من الدوري المصري الممتاز، حين يلتقي مع الاتحاد السكندري.

الأهلي يستضيف الاتحاد السكندري في الجولة 11 من منافسات الدوري المصري الممتاز على ستاد القاهرة.

وسيكون هذا هو أول ظهور محلي للدنماركي ييس توروب، المدير الفني الجديد للأهلي، الذي بدأ مهمته الجديدة بقيادة الفريق الأحمر للفوز على إيجل نوار البوروندي يوم السبت الماضي في الدور التمهيدي الثاني لدوري أبطال أفريقيا.

وجمع الأهلي، حامل اللقب، 18 نقطة من 9 مباريات، يحتل بها المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري حاليا، بينما يحتل الاتحاد في المرتبة الـ17 بـ8 نقاط من نفس عدد المباريات.

وفيما يلي نستعرض موعد مباراة الأهلي ضد الاتحاد في الدوري المصري 2025-2026 والقناة الناقلة.

موعد مباراة الأهلي ضد الاتحاد في الدوري المصري

تقام مباراة الأهلي ضد الاتحاد اليوم الأربعاء الموافق 22 أكتوبر 2025.

وتنطلق المباراة المرتقبة في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي ضد الاتحاد في الدوري المصري

تذاع مباراة الأهلي ضد الاتحاد عبر قناة "أون سبورتس 1".

جدول مباريات اليوم 

تعرف على ترتيب الدوري المصري من هنا

تعرف على ترتيب هدافي الدوري المصري من هنا

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الدوري المصري الاتحاد

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

