يستعد الأهلي لمواصلة مشواره في النسخة الحالية من الدوري المصري الممتاز، حين يلتقي مع الاتحاد السكندري.

الأهلي يستضيف الاتحاد السكندري في الجولة 11 من منافسات الدوري المصري الممتاز على ستاد القاهرة.

وسيكون هذا هو أول ظهور محلي للدنماركي ييس توروب، المدير الفني الجديد للأهلي، الذي بدأ مهمته الجديدة بقيادة الفريق الأحمر للفوز على إيجل نوار البوروندي يوم السبت الماضي في الدور التمهيدي الثاني لدوري أبطال أفريقيا.

وجمع الأهلي، حامل اللقب، 18 نقطة من 9 مباريات، يحتل بها المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري حاليا، بينما يحتل الاتحاد في المرتبة الـ17 بـ8 نقاط من نفس عدد المباريات.

وفيما يلي نستعرض موعد مباراة الأهلي ضد الاتحاد في الدوري المصري 2025-2026 والقناة الناقلة.

موعد مباراة الأهلي ضد الاتحاد في الدوري المصري

تقام مباراة الأهلي ضد الاتحاد اليوم الأربعاء الموافق 22 أكتوبر 2025.

وتنطلق المباراة المرتقبة في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي ضد الاتحاد في الدوري المصري

تذاع مباراة الأهلي ضد الاتحاد عبر قناة "أون سبورتس 1".

جدول مباريات اليوم

تعرف على ترتيب الدوري المصري من هنا

تعرف على ترتيب هدافي الدوري المصري من هنا