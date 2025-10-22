المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
الأهلي

الأهلي

- -
17:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
يوفنتوس

يوفنتوس

دوري أبطال أوروبا
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

- -
22:00
ليفربول

ليفربول

دوري أبطال أوروبا
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

- -
22:00
كلوب بروج

كلوب بروج

الدوري المصري
المصري

المصري

- -
20:00
سموحة

سموحة

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

فرصة للانقضاض على الصدارة.. ترتيب الدوري المصري قبل مباراتي الأربعاء

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

11:11 ص 22/10/2025
كرة الدوري المصري

الدوري المصري

يشهد اليوم الأربعاء إقامة مباراتين في الجولة 11 من منافسات الدوري المصري الممتاز 2025-2026.

ويلتقي الأهلي مع الاتحاد السكندري في مباراة تنطلق الساعة 5 مساء، وبعد 3 ساعات يحل سموحة ضيفا على المصري البورسعيدي في الجولة ذاتها.

وفي الوقت الحالي يأتي المصري في وصافة ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة من 10 مباريات، بفارق نقطتين خلف سيراميكا كليوباترا الذي لعب نفس العدد من المباريات.

بينما يحتل الأهلي، حامل اللقب، المرتبة الرابعة برصيد 18 نقطة من 9 مباريات، متأخرا بفارق الأهداف عن الزمالك (الثالث)، الذي خاض 10 لقاءات.

وبهذا يملك كلا من المصري والأهلي فرصة للانقضاض على صدارة الترتيب الليلة، وهو ما ستحدده نتيجتي المباراتين أمام سموحة والاتحاد.

وفيما يلي نستعرض جدول ترتيب الدوري المصري 2025-2026 قبل مباراتي الأهلي والاتحاد، والمصري ضد سموحة اليوم الأربعاء.

ترتيب الدوري المصري الممتاز

سيراميكا كليوباترا - 20 نقطة

المصري - 18 نقطة

الزمالك - 18 نقطة

الأهلي - 18 نقطة

إنبي - 18 نقطة

بيراميدز - 17 نقطة

وادي دجلة - 16 نقطة

زد - 15 نقطة

مودرن سبورت - 15 نقطة

طالع الترتيب كاملا من هنا

الأهلي الدوري المصري المصري البورسعيدي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg