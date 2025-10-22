يشهد اليوم الأربعاء إقامة مباراتين في الجولة 11 من منافسات الدوري المصري الممتاز 2025-2026.

ويلتقي الأهلي مع الاتحاد السكندري في مباراة تنطلق الساعة 5 مساء، وبعد 3 ساعات يحل سموحة ضيفا على المصري البورسعيدي في الجولة ذاتها.

وفي الوقت الحالي يأتي المصري في وصافة ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة من 10 مباريات، بفارق نقطتين خلف سيراميكا كليوباترا الذي لعب نفس العدد من المباريات.

بينما يحتل الأهلي، حامل اللقب، المرتبة الرابعة برصيد 18 نقطة من 9 مباريات، متأخرا بفارق الأهداف عن الزمالك (الثالث)، الذي خاض 10 لقاءات.

وبهذا يملك كلا من المصري والأهلي فرصة للانقضاض على صدارة الترتيب الليلة، وهو ما ستحدده نتيجتي المباراتين أمام سموحة والاتحاد.

وفيما يلي نستعرض جدول ترتيب الدوري المصري 2025-2026 قبل مباراتي الأهلي والاتحاد، والمصري ضد سموحة اليوم الأربعاء.

ترتيب الدوري المصري الممتاز

سيراميكا كليوباترا - 20 نقطة

المصري - 18 نقطة

الزمالك - 18 نقطة

الأهلي - 18 نقطة

إنبي - 18 نقطة

بيراميدز - 17 نقطة

وادي دجلة - 16 نقطة

زد - 15 نقطة

مودرن سبورت - 15 نقطة

طالع الترتيب كاملا من هنا