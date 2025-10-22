أعلن ييس توروب المدير الفني للنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة الاتحاد السكندري، في الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي الأهلي مع نظيره الاتحاد السكندري، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري المصري.

يحتل الأهلي حاليًا المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة، بينما يتصدر سيراميكا كليوباترا مؤقتا بـ20 نقطة.

بينما يحتل الاتحاد السكندري المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط.

تشكيل الأهلي أمام الاتحاد السكندري

أجرى المدرب الدنماركي تغيير وحيد على تشكيل الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري، مقارنة بالتشكيل الذي خاض به مواجهة أيجل نوار في دوري أبطال أفريقيا.

ويتمثل التغيير في الاعتماد على السلوفيني نيتس جراديشار في الهجوم بدلا من محمد شريف.

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - ياسين مرعي - أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية - محمد علي بن رمضان - محمود حسن "تريزيجيه".

خط الهجوم: أحمد مصطفى "زيزو" - نيتس جراديشار - أشرف بنشرقي.