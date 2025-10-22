أعلن نادي بيراميدز مساء اليوم الأربعاء، عن تأجيل مباراته مع إنبي في الجولة 12 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وأشار بيراميدز عبر مركزه الإعلامي، إلى أنه تلقى إخطارًا من رابطة الأندية المصرية المحترفة، بتأجيل مباراة الفريق أمام نادي إنبي في الجولة 12 من بطولة الدوري وذلك بعد قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بتحديد مواعيد دور الـ32 من دوري الأبطال.

وقرر الاتحاد الأفريقي تحديد يومي 26 و30 أكتوبر الجاري، موعدًا لمباراتي بيراميدز أمام التأمين الأثيوبي ذهابا وإيابا بالقاهرة في دور الـ32 من البطولة القارية.

وتقرر أن يتم تأجيل مباراة إنبي وبيراميدز لتقام يوم 10 فبراير المقبل على استاد بتروسبورت بعدما كان مقررا لها 29 أكتوبر الجاري.

يشار إلى أن بيراميدز كان قد توج ببطولة كأس السوبر الأفريقي قبل أيام قليلة، على حساب فريق نهضة بركان المغربي.

كما أنه انتصر على الأهلي السعودي بنتيجة 3-1، ليتوج ببطولة كأس أفريقيا-آسيا-المحيط الهادئ.

وكان بيراميدز قد انتصر مساء أمس الثلاثاء، على فاركو بنتيجة 2-0 في الجولة الـ 11 لبطولة الدوري المصري الممتاز، ليصعد بهذه النتيجة إلى المركز السادس في جدول ترتيب المسابقة برصيد 17 نقطة جمعهم من 8 مباريات فقط.