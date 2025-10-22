المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
جنش وإيبوكا على دكة البدلاء.. تشكيل الاتحاد السكندري أمام الأهلي في الدوري

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

04:13 م 22/10/2025
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

أعلن تامر مصطفى المدير الفني للاتحاد السكندري، التشكيل الرسمي لمواجهة الأهلي والمقرر إقامتها، اليوم الأربعاء، بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف استاد القاهرة الدولي مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري في الخامسة مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري الممتاز.

طالع جدول ترتيب الدوري المصري من هنا

ويدخل الاتحاد مباراة الأهلي بتشكيلة مكونة من:

حراسة المرمى: صبحي سليمان

خط الدفاع: كريم الديب، مصطفى إبراهيم، محمود شبانة، عمرو صالح

خط الوسط: عبد الغني محمد، محمد توني، محمد كناريا

خط الهجوم: أبو بكر اليادي، فافيور أكيم، فادي فريد

ويجلس على دكة بدلاء الاتحاد كل من محمود جنش، محمد سامي، سيفوري إيزاك، عبدالرحمن بودي، ناصر ناصر، مؤمن شريف، أحمد عيد، جون إيبوكا، وهشام عادل.

للتعرف على مباريات الجولة الـ11 في الدوري اضغط هنا

 

الدوري المصري مباريات الدوري المصري ترتيب الدوري المصري الأهلي ضد الاتحاد السكندري تشكيل الاهلي الاهلي ضد الاتحاد

