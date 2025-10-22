أعلن تامر مصطفى المدير الفني للاتحاد السكندري، التشكيل الرسمي لمواجهة الأهلي والمقرر إقامتها، اليوم الأربعاء، بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف استاد القاهرة الدولي مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري في الخامسة مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري الممتاز.

ويدخل الاتحاد مباراة الأهلي بتشكيلة مكونة من:

حراسة المرمى: صبحي سليمان

خط الدفاع: كريم الديب، مصطفى إبراهيم، محمود شبانة، عمرو صالح

خط الوسط: عبد الغني محمد، محمد توني، محمد كناريا

خط الهجوم: أبو بكر اليادي، فافيور أكيم، فادي فريد

ويجلس على دكة بدلاء الاتحاد كل من محمود جنش، محمد سامي، سيفوري إيزاك، عبدالرحمن بودي، ناصر ناصر، مؤمن شريف، أحمد عيد، جون إيبوكا، وهشام عادل.

