كلام فى الكورة
الحضري: الأهلي لن يستفيد من زيزو.. ولست ضده (فيديو)

يلا كورة

كتب - يلا كورة

04:16 م 22/10/2025
أحمد سيد زيزو - الأهلي

أحمد سيد زيزو لاعب الأهلي

علّق عصام الحضري، أسطورة حراسة مرمى المنتخب المصري ولاعب الأهلي السابق، على انتقال أحمد سيد "زيزو" إلى "القلعة الحمراء"، والذي تم خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وجاءت تصريحات الحضري عبر برنامج "ماتش بوكس" على موقع "يلا كورة"، حيث قال إن "زيزو" لن يكون مفيدًا للفريق في الوقت الحالي.

وكان "زيزو" قد أثار ضجة كبيرة في سوق الانتقالات الصيفية، بعد انتقاله إلى الغريم التقليدي الأهلي عقب انتهاء عقده مع الزمالك.

وجاءت بداية مشاركة "زيزو" مع الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية، التي أُقيمت الصيف الماضي في الولايات المتحدة الأمريكية.

وشارك "زيزو" في عشر مباريات مع الأهلي في مختلف البطولات، سواء المحلية أو القارية، وسجل هدفين في مسابقة الدوري، إلى جانب مساهمته في صناعة أربعة أهداف.

الزمالك الأهلي الدوري المصري عصام الحضري زيزو

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

ما توقعاتك لمباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة؟

