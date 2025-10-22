الحضري: الأهلي لن يستفيد من زيزو.. ولست ضده (فيديو)

علّق عصام الحضري، أسطورة حراسة مرمى المنتخب المصري ولاعب الأهلي السابق، على انتقال أحمد سيد "زيزو" إلى "القلعة الحمراء"، والذي تم خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وجاءت تصريحات الحضري عبر برنامج "ماتش بوكس" على موقع "يلا كورة"، حيث قال إن "زيزو" لن يكون مفيدًا للفريق في الوقت الحالي.

وكان "زيزو" قد أثار ضجة كبيرة في سوق الانتقالات الصيفية، بعد انتقاله إلى الغريم التقليدي الأهلي عقب انتهاء عقده مع الزمالك.

وجاءت بداية مشاركة "زيزو" مع الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية، التي أُقيمت الصيف الماضي في الولايات المتحدة الأمريكية.

وشارك "زيزو" في عشر مباريات مع الأهلي في مختلف البطولات، سواء المحلية أو القارية، وسجل هدفين في مسابقة الدوري، إلى جانب مساهمته في صناعة أربعة أهداف.