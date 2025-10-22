المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
الأهلي

الأهلي

2 1
17:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
يوفنتوس

يوفنتوس

دوري أبطال أوروبا
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

- -
22:00
ليفربول

ليفربول

دوري أبطال أوروبا
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

- -
22:00
كلوب بروج

كلوب بروج

الدوري المصري
المصري

المصري

- -
20:00
سموحة

سموحة

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

استعاد ثنائيته مع زيزو بعد 4 مواسم.. بنشرقي يفتتح أهداف مباراة الأهلي والاتحاد (فيديو)

محمد جلال

كتب - محمد جلال

05:33 م 22/10/2025
الأهلي

لحظة احتفال لاعبي الأهلي بالهدف الأول أمام الاتحاد

نجح المغربي أشرف بنشرقي، لاعب الأهلي، في تسجيل الهدف الأول لفريقه أمام الاتحاد السكندري في بطولة الدوري.

ويلعب الأهلي مع الاتحاد السكندري مساء اليوم الأربعاء، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الـ11 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وانتظر بنشرقي حتى الدقيقة 15 حتى يسجل فيها الهدف الأول الذي جاء بعد كرة طويلة أرسلت خلف الدفاعات استلمها أحمد زيزو وأرسلها عرضية استلمها بنشرقي وسددها أرضية قوية مرت من تحت يد صبحي سليمان إلى داخل الشباك.

وتعد هذه المرة الأولى التي يصنع فيها زيزو هدفا لبنشرقي في بطولة الدوري المصري في الموسم الحالي.

وكانت أخر مرة صنع فيها زيزو هدفا لبنشرقي في الدوري يوم 16 يوليو 2022 عندما قدم له هدية الهدف الأول في مباراة الزمالك والمحلة بموسم 2021-22 التي أقيمت ضمن مباريات الجولة 25 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

بنشرقي بعد رحيله عن نادي الزمالك في موسم 2021-22، انتقل إلى نادي الجزيرة الإماراتي ثم الريان القطري قبل أن عاد للدوري المصري عن طريق بوابة الأهلي.

أما أحمد سيد زيزو الأهلي نجح في التعاقد معه بعد نهاية عقده مع نادي الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

زيزو لعب في الموسم الحالي مع الأهلي قبل لقاء الليلة، 7 مباريات في جميع المسابقات بواقع 543 دقيقة، سجل خلالهم هدفين وقدم 3 تمريرات حاسمة.

بينما لعب بنشرقي 10 مباريات مع الأهلي بواقع 601 دقيقة، سجل خلالهم هدف وحيد وقدم تمريرتين حاسمتين.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الاتحاد الدوري المصري زيزو بنشرقي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لمباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
الأهلي

الأهلي

2 1
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

96

تسديدة من محمد شكري من خارج منطقة الجزاء وصلت سهلة في يد صبحي سليمان

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg