نجح المغربي أشرف بنشرقي، لاعب الأهلي، في تسجيل الهدف الأول لفريقه أمام الاتحاد السكندري في بطولة الدوري.

ويلعب الأهلي مع الاتحاد السكندري مساء اليوم الأربعاء، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الـ11 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وانتظر بنشرقي حتى الدقيقة 15 حتى يسجل فيها الهدف الأول الذي جاء بعد كرة طويلة أرسلت خلف الدفاعات استلمها أحمد زيزو وأرسلها عرضية استلمها بنشرقي وسددها أرضية قوية مرت من تحت يد صبحي سليمان إلى داخل الشباك.

وتعد هذه المرة الأولى التي يصنع فيها زيزو هدفا لبنشرقي في بطولة الدوري المصري في الموسم الحالي.

وكانت أخر مرة صنع فيها زيزو هدفا لبنشرقي في الدوري يوم 16 يوليو 2022 عندما قدم له هدية الهدف الأول في مباراة الزمالك والمحلة بموسم 2021-22 التي أقيمت ضمن مباريات الجولة 25 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

بنشرقي بعد رحيله عن نادي الزمالك في موسم 2021-22، انتقل إلى نادي الجزيرة الإماراتي ثم الريان القطري قبل أن عاد للدوري المصري عن طريق بوابة الأهلي.

أما أحمد سيد زيزو الأهلي نجح في التعاقد معه بعد نهاية عقده مع نادي الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

زيزو لعب في الموسم الحالي مع الأهلي قبل لقاء الليلة، 7 مباريات في جميع المسابقات بواقع 543 دقيقة، سجل خلالهم هدفين وقدم 3 تمريرات حاسمة.

بينما لعب بنشرقي 10 مباريات مع الأهلي بواقع 601 دقيقة، سجل خلالهم هدف وحيد وقدم تمريرتين حاسمتين.