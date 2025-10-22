المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
الأهلي

الأهلي

2 1
17:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
يوفنتوس

يوفنتوس

دوري أبطال أوروبا
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

- -
22:00
ليفربول

ليفربول

دوري أبطال أوروبا
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

- -
22:00
كلوب بروج

كلوب بروج

الدوري المصري
المصري

المصري

- -
20:00
سموحة

سموحة

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

في 7 دقائق.. طردان يشعلان مباراة الأهلي والاتحاد السكندري

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

06:56 م 22/10/2025
الأهلي والاتحاد السكندري

الأهلي والاتحاد السكندري

شهدت الدقائق الأخيرة من مباراة الأهلي والاتحاد السكندري بطاقتين حمراوين في اللقاء الذي يجمعهما، اليوم الأربعاء، بمسابقة الدوري الممتاز.

وتقام مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري المصري الممتاز.

طالع ترتيب الدوري المصري من هنا

وشهدت الدقيقة 78 حصول أحمد نبيل كوكا لاعب الأهلي على الإنذار الأصفر الثاني ومن ثم البطاقة الحمراء.

وتعد هذه هي البطاقة الحمراء الأولى مع لكوكا في تاريخه مع الأهلي.

وفي الدقيقة 85 أشهر الحكم بطاقة صفراء ثانية لكريم الديب لاعب الاتحاد السكندري ثم الطرد للاعتراض على القرارات التحكيمية.

ويتقدم الأهلي على الاتحاد السكندري بنتيجة 2-1 في الدوري الممتاز.

اقرأ أيضًا:

ضربة الجزاء الأولى.. زيزو يعزز تقدم الأهلي أمام الاتحاد السكندري (فيديو)

 

 

الدوري المصري الاهلي مباريات الأهلي نتيجة مباراة الاهلى ماتش الاهلي الاهلي والاتحاد السكندري الاهلي والاتحاد بث مباشر مباراة الاهلي al ahly vs al ittihad

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لمباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
الأهلي

الأهلي

2 1
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

96

تسديدة من محمد شكري من خارج منطقة الجزاء وصلت سهلة في يد صبحي سليمان

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg