شهدت الدقائق الأخيرة من مباراة الأهلي والاتحاد السكندري بطاقتين حمراوين في اللقاء الذي يجمعهما، اليوم الأربعاء، بمسابقة الدوري الممتاز.

وتقام مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري المصري الممتاز.

طالع ترتيب الدوري المصري من هنا

وشهدت الدقيقة 78 حصول أحمد نبيل كوكا لاعب الأهلي على الإنذار الأصفر الثاني ومن ثم البطاقة الحمراء.

وتعد هذه هي البطاقة الحمراء الأولى مع لكوكا في تاريخه مع الأهلي.

وفي الدقيقة 85 أشهر الحكم بطاقة صفراء ثانية لكريم الديب لاعب الاتحاد السكندري ثم الطرد للاعتراض على القرارات التحكيمية.

ويتقدم الأهلي على الاتحاد السكندري بنتيجة 2-1 في الدوري الممتاز.

اقرأ أيضًا:

ضربة الجزاء الأولى.. زيزو يعزز تقدم الأهلي أمام الاتحاد السكندري (فيديو)