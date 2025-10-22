المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
اقتنص صدارة الدوري.. ثنائية زيزو وبنشرقي تقود الأهلي للفوز على الاتحاد السكندري (فيديو وصور)

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

07:01 م 22/10/2025
حقق النادي الأهلي فوزاً ثميناً على نظيره الاتحاد السكندري، بهدفين مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري المصري.

وأحرز الثنائي أشرف بنشرقي وأحمد سيد زيزو هدفي الأهلي في الدقيقتين 15 و62 من عمر اللقاء.

وسجل فادي فريد لاعب الاتحاد السكندري هدف فريقه في الدقيقة 68 من زمن المباراة.

وشهدت المباراة تلقي أحمد نبيل كوكا لاعب الأهلي لبطاقة حمراء في الدقيقة 78 بعد حصوله على بطاقتين صفراوين، وكريم الديب لاعب الاتحاد السكندري في الدقيقة 85 من عمر المباراة.

واقتنص النادي الأهلي صدارة الدوري المصري برصيد 21 نقطة، بينما توقف رصيد الاتحاد السكندري عند 8 نقاط في المركز السابع عشر.

تفاصيل المباراة

هدد أحمد سيد زيزو لاعب الأهلي مرمى الاتحاد السكندري مع بداية المباراة، بعدما سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء، ولكن الكرة مرت بجوار القائم الأيسر.

ومنع القائم الأيسر لصبحي سليمان حارس الاتحاد السكندري، الهدف الأول للنادي الأهلي في الدقيقة 11 من عمر المباراة، بعد سدد تريزيجيه تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء ولكن الكرة ارتطمت في القائم.

واستطاع أشرف بنشرقي لاعب النادي الأهلي تسجيل الهدف الأول في المباراة عند الدقيقة 15 من عمر اللقاء، بعدما تلقى تمريرة عرضية من زيزو داخل منطقة الجزاء، تابعها بتسديدة قوية سكنت شباك الاتحاد السكندري.

وأنقذ محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي مرماه من تلقي هدف التعادل في الدقيقة 21 من زمن اللقاء، بعدما تصدى لتسديدة رأسية من مصطفى إبراهيم من داخل منطقة الجزاء.

وكاد فافيور أكيم لاعب الاتحاد السكندري أن يباغت محمد الشناوي حارس الأهلي المتقدم من مرماه في الدقيقة 36 من عمر المباراة، بعدما سدد كرة من بعد منتصف الملعب، ولكن الكرة مرت بجوار القائم الأيمن.

وأهدر فافيور أكيم لاعب الاتحاد السكندري فرصة تسجيل هدف التعادل، بعدما تلقى تمريرة بينية داخل منطقة الجزاء، تابعها بتسديدة قوية ولكنها علت المرمى في الدقيقة 40 من زمن اللقاء.

وعاد حكم المباراة لتقنية الفيديو لمراجعة إمكانية احتساب ركلة جزاء للأهلي، بعد لمسة يد من مدافع الاتحاد السكندري داخل منطقة الجزاء.

واحتسب حكم المباراة ركلة الجزاء في الدقيقة 62 من عمر المباراة، نجح أحمد سيد "زيزو" من تسجيلها ليضيف الهدف الثاني للأهلي.

وكاد زيزو أن يسجل الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 67 من زمن المباراة، بعدما سدد ركلة حرة من الجبهة اليسرى تصدى لها صبحي سليمان حارس الاتحاد السكندري.

واستطاع فادي فريد لاعب الاتحاد السكندري تسجيل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 69 من زمن اللقاء، بعد هجمة مرتدة سريعة انتهت بتمريرة عرضية من أكيم حولها فادي فريد بتسديدة قوية إلى داخل الشباك.

وأهدر زيزو فرصة تهديف جديدة للأهلي بعدما سدد تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء تصدى لها صبحي سليمان ببراعة.

وأهدر كريم الديب فرصة تسجيل هدف التعادل للاتحاد السكندري في الدقيقة 75 من عمر المباراة، بعد كرة عرضية من الجبهة اليمنى، قابلها لاعب الاتحاد بتسديدة أرضية مرت بجوار القائم الأيسر للأهلي.

وأشهر حكم المباراة بطاقة حمراء في وجه أحمد نبيل كوكا في الدقيقة 78 من زمن المباراة، بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

وتلقى كريم الديب لاعب الاتحاد السكندري البطاقة الحمراء في الدقيقة 85 من عمر اللقاء، بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

وكاد محمد علي بن رمضان أن يسجل الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 90+4 من عمر المباراة، بعدما سدد كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء، تصدى لها صبحي سليمان حارس الاتحاد السكندري.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الدوري المصري الاتحاد السكندري زيزو أشرف بنشرقي

