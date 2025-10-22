ارتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لأول مرة هذا الموسم بعد الفوز على الاتحاد السكندري.

وحقق الأهلي فوزًا صعبًا على الاتحاد السكندري بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري الممتاز.

وتقدم المارد الأحمر بهدفي بنشرقي وزيزو، وأحرز الاتحاد هدفه الوحيد عن طريق فادي فريد.

جدول ترتيب الدوري المصري

صعد الأهلي إلى صدارة الدوري الممتاز بعدما رفع رصيده إلى 21 نقطة.

وخاض الفريق الأحمر 10 مباريات، فاز في 6، تعادل 3، وخسر في لقاء وحيد.

وربما يفقد الأهلي الصدارة الليلة حال فوز المصري البورسعيدي (18 نقطة) على سموحة ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري.

ويحتل سيراميكا كليوباترا حاليًا المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 20 نقطة.

