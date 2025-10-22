المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
الصدارة حمراء لأول مرة.. جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

07:10 م 22/10/2025
بنشرقي زيزو الأهلي

الأهلي

ارتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لأول مرة هذا الموسم بعد الفوز على الاتحاد السكندري.

وحقق الأهلي فوزًا صعبًا على الاتحاد السكندري بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري الممتاز.

وتقدم المارد الأحمر بهدفي بنشرقي وزيزو، وأحرز الاتحاد هدفه الوحيد عن طريق فادي فريد.

طالع نتائج مباريات الجولة الـ11 من هنا

جدول ترتيب الدوري المصري

صعد الأهلي إلى صدارة الدوري الممتاز بعدما رفع رصيده إلى 21 نقطة.

وخاض الفريق الأحمر 10 مباريات، فاز في 6، تعادل 3، وخسر في لقاء وحيد.

وربما يفقد الأهلي الصدارة الليلة حال فوز المصري البورسعيدي (18 نقطة) على سموحة ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري.

ويحتل سيراميكا كليوباترا حاليًا المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 20 نقطة.

للتعرف على جدول ترتيب الدوري المصري كاملًا اضغط هنا

 

مباراة الأهلي القادمة
الدوري المصري الاهلي ترتيب الدوري المصري مباريات الأهلي نتيجة مباراة الاهلى ماتش الاهلي الاهلي والاتحاد السكندري الاهلي والاتحاد بث مباشر مباراة الاهلي al ahly vs al ittihad

