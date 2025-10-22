بدأ مستوى فريق المصري البورسعيدي ينخفض بعدما تعادل مساء اليوم الأربعاء مع سموحة في بطولة الدوري.

وتعادل المصري مع سموحة دون أهداف مساء اليوم الأربعاء، على استاد السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة 11 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل المباراة

تشكيل المصري: "محمود حمدي، ميدو جابر، عمرو سعداوي، كريم العراقي، محمد هاشم، أحمد القرموطي، موجيشا، عمر الساعي، خالد صبحي، محمود حمادة، كينجسلي إيدوو".

على مقاعد البدلاء: "محمد شحاتة، أحمد منصور، صلاح محسن، منذر طمين، عبد الرحيم دغموم، أحمد عيد، مصطفى أبو الخير، أحمد علي عامر، عبد الوهاب نادر".

تشكيل سموحة: "أحمد ميهوب، هشام حافظ، محمد دبش، عبد الرحمن عامر، عمرو السيسي، سمير فكري، سامادو، بادجي، صامويل أمادي، محمد رجب، أحمد فوزي".

على مقاعد البدلاء: "الهاني سليمان، حسام أشرف، خالد الغندور، شريف رضا، محمد سعيد مكرونة، محمد مصطفى ميدو، أحمد خالد، الحبيب أحمد حسن، عبده يحيى".

هدية لـ الأهلي

وكان المصري بحاجة للفوز في هذه المباراة للعودة لصدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز من جديد والتي احتلها الأهلي بعد فوزه اليوم على الاتحاد السكندري بنتيجة 2-1 في نفس الجولة.

إلا أن هذه النتيجة، تعد هدية المصري للأهلي، حيث ظل الفريق الأحمر كما هو في الصدارة برصيد 21 نقطة، أما المصر اكتفى بالمركز الثالث برصيد 19 نقطة، وسيراميكا وصيفا برصيد 20 نقطة.

أما سموحة فرفع رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثامن بجدول ترتيب المسابقة المحلية.

المصري كان في الجولة الماضية قد انتصر على البنك الأهلي بنتيجة 1-0، وقبلها خسر من بتروجيت بنتيجة 3-2، وفي الجولة الثامنة تعادل مع فاركو دون أهداف.

وهذا الأداء كان عكس البداية المثالية التي حققها الفريق تحت قيادة نبيل الكوكي، حيث كان قد بدأ البطولة بالفوز على الاتحاد بنتيجة 3-1، ثم الفوز على طلائع الجيش بنتيجة 3-0، وبعدها تعادل مع بيراميدز بنتيجة 2-2، قبل أن يتعادل مع حرس الحدود بنتيجة 1-1، ثم انتصر على كهرباء الإسماعيلية بنتيجة 4-0، والخسارة من الزمالك بنتيجة 3-0، ثم الفوز على غزل المحلة بنتيجة 2-1.

سموحة وقع في فخ التعادل للمركز السادسة هذا الموسم، فيما انتصر 3 مرات وتلقى هزيمة واحدة.