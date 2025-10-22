لقطات من مران الأهلي استعدادا لمواجهة الاتحاد في الدوري المصري

تصدر النادي الأهلي جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز بعدما حقق الفوز مساء اليوم الأربعاء، على الاتحاد السكندري بنتيجة 2-1.

والتقى الأهلي مع الاتحاد مساء اليوم الأربعاء، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الـ 11 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وبهذه النتيجة، يتصدر الأهلي جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 21 نقطة، بينما يتواجد سيراميكا في المركز الثاني برصيد 20 نقطة وخلفه المصري والزمالك في المركز الثالث والرابع برصيد 18 نقطة.

الأهلي من المقرر أن يستعد لمواجهة إيجل نوار البوروندي مساء يوم السبت المقبل، في إياب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، علما بأن مباراة الذهاب انتصر فيها الفريق الأحمر بنتيجة 1-0 في بوروندي.

لقطات من مباراة الأهلي والاتحاد

وشهدت لقطات مباراة الأهلي والاتحاد مهارة خاصة من الثنائي أحمد سيد زيزو وأشرف بنشرقي اللذان سجلا أهداف المباراة الليلة، بالإضافة إلى احتفالهما سويًا.

واعترض لاعبو الاتحاد على مصطفى الشهدي، حكم المباراة بشدة أثناء عودته لتقنية الفيديو ومن احتسابه ركلة جزاء لصالح الأهلي والتي سجل منها زيزو الهدف الثاني.

وأخيرا تحية ييس توروب للجماهير قبل بداية المباراة، وتحيته أيضا للجهاز الفني لفريق الاتحاد بقيادة تامر مصطفى.

