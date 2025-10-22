الأهلي يفقد لاعبه أمام بتروجيت في الدوري

تخطى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عقبة الاتحاد السكندري في اللقاء الذي أقيم، مساء اليوم الأربعاء، بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وحقق الأهلي فوزًا صعبًا على الاتحاد السكندري بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري الممتاز.

وتقدم المارد الأحمر بهدفي بنشرقي وزيزو، وأحرز الاتحاد هدفه الوحيد عن طريق فادي فريد.

أحمد نبيل كوكا يغيب عن مباراة الأهلي وبتروجيت

تلقى أحمد نبيل كوكا لاعب الأهلي بطاقة حمراء ضد الاتحاد السكندري بعد حصوله على إنذارين.

وبالتالي تأكد غياب كوكا عن مباراة الأهلي ضد بتروجيت للإيقاف والمقرر إقامتها يوم الأربعاء الموافق 29 أكتوبر الجاري.

وسيتواجد كوكا بشكل طبيعي في لقاء الأهلي المقبل ضد إيجل نوار البوروندي والمقرر إقامته يوم السبت المقبل في إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

