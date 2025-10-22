فاز النادي الأهلي بمباراته الرسمية الثانية على التوالي تحت قيادة المدرب الدنماركي ييس توروب، مساء اليوم الأربعاء، ليقترب صاحب الـ55 عامًا من تحقيق أفضل انطلاقة في مسيرته التدريبية مع كرة القدم.

ونجح الأهلي في الفوز هذا المساء (2-1) على الاتحاد، ضمن الجولة الحادية عشر من منافسات الدوري المصري.

توروب يبدأ سلسلة انتصاراته مع الأهلي

خاض توروب مباراته الثانية فقط مع الأهلي، بعدما ظهر قبل أيام في بوروندي، عندما قاد فريقه إلى الانتصار خارج أرضه (1-0) على إيجل نوار ضمن ذهاب دور الـ32 من منافسات دوري أبطال أفريقيا.

وللإشارة، سبق لتوروب أن حقق الفوز في أول مباراتين له مع فريق جديد، خلال مسيرته التدريبية الطويلة في كرة القدم، أكثر من مرة.

كم مباراة تفصل توروب عن الانطلاقة الأفضل في مسيرته؟

الأهلي هو النادي الـ7 في مسيرة توروب التدريبية مع كرة القدم التي بدأت عام 2009.

وقاد توروب كلًا من إيسبرج وميتييلاند وجينت وجينك وكوبنهاجن وأوجسبورج على الترتيب قبل وصوله إلى الأهلي في 8 أكتوبر 2025.

- مع جينك: فشل في الفوز بمباراته الرسمية الأولى

- مع إيسبرج: بدأ بانتصار واحد فقط

- مع كوبنهاجن: بدأ بانتصار واحد فقط

- مع أوجسبورج: بدأ بانتصارين

- مع جينت: بدأ بانتصارين

- مع ميتييلاند: الانطلاقة الأفضل بعد أن بدأ مسيرته بـ4 انتصارات متتالية

ويحتاج توروب إلى تحقيق فوزين إضافيين متتاليين مع الأهلي من أجل تحقيق الانطلاقة الأفضل في مسيرته التدريبية، علمًا بأنه يلتقي في مباراتيه المقبلتين كلًا من إيجل نوار وبتروجيت.