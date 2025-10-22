المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
الأهلي

الأهلي

2 1
17:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري المصري
المصري

المصري

0 0
20:00
سموحة

سموحة

دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
يوفنتوس

يوفنتوس

دوري أبطال أوروبا
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

- -
22:00
كلوب بروج

كلوب بروج

دوري أبطال أوروبا
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

- -
22:00
ليفربول

ليفربول

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

السلسلة بدأت.. كم مباراة تفصل توروب عن الانطلاقة الأفضل في مسيرته قبل الأهلي؟

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

07:40 م 22/10/2025
توروب

ييس توروب - مدرب الأهلي

فاز النادي الأهلي بمباراته الرسمية الثانية على التوالي تحت قيادة المدرب الدنماركي ييس توروب، مساء اليوم الأربعاء، ليقترب صاحب الـ55 عامًا من تحقيق أفضل انطلاقة في مسيرته التدريبية مع كرة القدم.

ونجح الأهلي في الفوز هذا المساء (2-1) على الاتحاد، ضمن الجولة الحادية عشر من منافسات الدوري المصري.

توروب يبدأ سلسلة انتصاراته مع الأهلي

خاض توروب مباراته الثانية فقط مع الأهلي، بعدما ظهر قبل أيام في بوروندي، عندما قاد فريقه إلى الانتصار خارج أرضه (1-0) على إيجل نوار ضمن ذهاب دور الـ32 من منافسات دوري أبطال أفريقيا.

وللإشارة، سبق لتوروب أن حقق الفوز في أول مباراتين له مع فريق جديد، خلال مسيرته التدريبية الطويلة في كرة القدم، أكثر من مرة.

كم مباراة تفصل توروب عن الانطلاقة الأفضل في مسيرته؟

الأهلي هو النادي الـ7 في مسيرة توروب التدريبية مع كرة القدم التي بدأت عام 2009.

وقاد توروب كلًا من إيسبرج وميتييلاند وجينت وجينك وكوبنهاجن وأوجسبورج على الترتيب قبل وصوله إلى الأهلي في 8 أكتوبر 2025.

- مع جينك: فشل في الفوز بمباراته الرسمية الأولى

- مع إيسبرج: بدأ بانتصار واحد فقط

- مع كوبنهاجن: بدأ بانتصار واحد فقط

- مع أوجسبورج: بدأ بانتصارين

- مع جينت: بدأ بانتصارين

- مع ميتييلاند: الانطلاقة الأفضل بعد أن بدأ مسيرته بـ4 انتصارات متتالية

ويحتاج توروب إلى تحقيق فوزين إضافيين متتاليين مع الأهلي من أجل تحقيق الانطلاقة الأفضل في مسيرته التدريبية، علمًا بأنه يلتقي في مباراتيه المقبلتين كلًا من إيجل نوار وبتروجيت.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الدوري المصري ييس توروب

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لمباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg