مهمة سهلة واستعادة لقب غائب.. 16 يومًا مثيرًا ينتظر يانيك فيريرا مع الزمالك

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

09:58 م 22/10/2025
يانيك فيريرا برفقة الجهاز الفني لنادي الزمالك

الزمالك

ينتظر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا تحديات مختلفة ومباريات قوية في 16 يوما.

وكان الزمالك استعاد الثقة مرة أخرى مع فيريرا بعد فوز كاسح على ديكيداها الصومالي بنتجة 6-0 في ذهاب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وكان مستقبل فيريرا في خطر بسبب تذبذب النتائج وأدى ذلك إلى خسارة صدارة الدوري، بالإضافة إلى هزيمته في القمة ضد الأهلي(2-1).

ورفض مسؤولو الزمالك إقالة يانيك فيريرا، حيث جددوا الثقة فيه، أملا في تصحيح المسار واستعادة الانتصارات وهو ما حدث أمام ديكيداها الصومالي.

ويخوض الزمالك مواجهة الإياب ضد ديكيداها لحسم التأهل إلى دور المجموعات بالكونفدرالية، وهي المهمة الأسهل بالنسبة لفيريرا.

ويتحول الفارس الأبيض بعد ذلك إلى منافسات الدوري بمواجهتين ضد البنك الأهلي وطلائع الجيش، حيث يأمل فيريرا في استعادة الانتصارات المحلية بعد تعادلين وهزيمة.

للتعرف على جدول ترتيب الدوري المصري كاملًا اضغط هنا

وسيكون التحدي الأكبر للزمالك مع يانيك فيريرا هو خوض بطولة السوبر المصري في أبوظبي.

ولم يفز الزمالك بلقب السوبر المصري منذ آخر تتويج في نسخة 2019.

مباريات الزمالك القادمة:

يخوض الزمالك في الفترة بين 24 حتى 9 نوفمبر، 5 مباريات بمختلف البطولات وهو كالتالي:

24 أكتوبر.. الزمالك ضد ديكيداها الصومالي.. إياب دور الـ32 من الكونفدرالية

30 أكتوبر.. البنك الأهلي ضد الزمالك.. الدوري المصري

2 نوفمبر.. الزمالك ضد طلائع الجيش.. الدوري المصري

6 نوفمبر.. الزمالك ضد بيراميدز.. نصف نهائي السوبر المصري

9 نوفمبر.. سيخوض الزمالك إما المباراة النهائية للسوبر أو لقاء تحديد المركز الثالث (ضد الأهلي أو سيراميكا كليوباترا).

مباراة الزمالك القادمة
ترتيب الدوري المصري مباريات الزمالك يانيك فيريرا مباريات الزمالك القادمة مباراه الزمالك القادمة

