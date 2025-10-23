المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بسلاح المؤجلات.. كيف ينقض بيراميدز على صدارة الدوري المصري؟

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

11:32 ص 23/10/2025
بيراميدز

بيراميدز

يملك فريق بيراميدز فرصة لخطف صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز، في حالة تساوي كل الفرق في عدد المباريات الملعوبة.

بيراميدز يحتل حاليا المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 17 نقطة من 8 مباريات، بعد انتهاء أول 11 جولة من الموسم.

ويبتعد فريق المدرب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش بفارق 4 نقاط خلف الأهلي، متصدر الترتيب، الذي لعب 10 مباريات.

وفي ظل مشاركة 21 فريقا بعد إلغاء الهبوط الموسم الماضي، تقام 10 مباريات في كل جولة من الدور الأول.

ووفقا للجدول، كان بيراميدز هو الفريق الذي لم يخض أي مباراة بالجولة السادسة، ما يعني خوضه 10 مباريات في أول 11 جولة.

كيف ينقض بيراميدز على صدارة الدوري؟

تم تأجيل مباراتين للفريق السماوي بسبب ارتباطاته الخارجية، أمام كهرباء الإسماعيلية في الجولة الثامنة، وبتروجيت في الجولة العاشرة.

وفي حالة فوز بيراميدز في كلتا المباراتين (6 نقاط ممكنة)، سيكون بإمكانه تخطي أكبر رصيد يمكن أن يصل له الأهلي، ليصل حينها إلى صدارة الترتيب.

ومن المقرر أن يلتقي بيراميدز مع كهرباء الإسماعيلية يوم 3 ديسمبر المقبل، قبل 3 أيام من مباراته مع بتروجيت.

جدول مباريات اليوم 

تعرف على ترتيب الدوري المصري من هنا

تعرف على ترتيب هدافي الدوري المصري من هنا

الأهلي الدوري المصري بيراميدز

أخبار تهمك

