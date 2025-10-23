عاد الأهلي إلى طريق الانتصارات في الدوري الممتاز خلال الأسابيع الأخيرة، بعد فترة من التذبذب في النتائج، ليمنح جماهيره بارقة أمل في بداية جديدة تحت قيادة المدير الفني الدنماركي ييس توروب ومن قبله عماد النحاس.

ومع ذلك، فإن الأرقام تكشف عن تحدٍ واضح أمام المدرب الجديد، يتمثل في هشاشة الخط الخلفي واستقبال الفريق لأهداف عديدة هذا الموسم.

ففي أول 10 مباريات خاضها الأهلي في الدوري هذا الموسم، استقبل الفريق 12 هدفًا، بينما خرج بشباك نظيفة في مباراتين فقط أمام غزل المحلة وسيراميكا كليوباترا، وهو رقم يثير القلق داخل القلعة الحمراء، خاصة في ظل الطموحات الكبيرة لاستعادة السيطرة محليًا وقاريًا.

وللمقارنة، فإن الأهلي في الموسم الماضي، وخلال مباريات حسم اللقب التي جمعت الفريق بأقوى منافسيه، استقبل 9 أهداف فقط في 8 مباريات، رغم أن المنافسة كانت أمام أفضل فرق المسابقة.

أما في الدور الأول من الموسم الماضي، فكان الفريق قد خاض 17 مباراة استقبل خلالها 9 أهداف فقط، ما يعكس تراجعًا واضحًا في الصلابة الدفاعية هذا الموسم.

ويُنتظر أن يضع ييس توروب هذا الملف على رأس أولوياته في المرحلة المقبلة، خصوصًا مع اقتراب الفريق من خوض مواجهات حاسمة في دوري أبطال إفريقيا، حيث لا مجال للأخطاء الدفاعية.

فاستعادة الصلابة الدفاعية ستكون المفتاح الحقيقي لاستمرار انتفاضة الأهلي وتحقيق أهدافه في الموسم الحالي.