بعد 7 مساهمات مع الأهلي.. زيزو يحقق ثاني أفضل انطلاقة في الدوري

محمد جلال

كتب - محمد جلال

04:37 م 23/10/2025
زيزو

أحمد سيد زيزو - لاعب الأهلي

نجح أحمد سيد زيزو، لاعب النادي الأهلي، في المساهمة بثنائية الفريق الأحمر خلال مباراة الاتحاد السكندري مساء أمس الأربعاء.

وانتصر الأهلي على الاتحاد السكندري بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الـ 11 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وبادر أشرف بنشرقي بالتسجيل للأهلي، قبل أن يضيف أحمد سيد زيزو الهدف الثاني من ركلة جزاء، ومن ثم قلص فادي فريد النتيجة لصالح الاتحاد لتنتهي المباراة بفوز الأهلي بنتيجة 2-1.

وكان الأهلي قد تعاقد مع أحمد سيد زيزو في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة بعد نهاية عقده مع نادي الزمالك، في صفقة أحدثت جدلًا كبيرًا في الشارع الرياضي المصري.

وأثبت زيزو أنه أحد أهم صفقات الفريق الأحمر في الموسم الحالي بعدما ساهم في 7 أهداف إذ سجل منهم 3 (ثنائية أمام فاركو وهدف أمام الاتحاد)، كما قدم 4 تمريرات حاسمة (ثنائية أمام موردن سبورت، وصناعة أمام كهرباء الإسماعيلية ومثلها أمام الاتحاد).

أرقام زيزو بعد أول 7 مشاركات مع الأهلي

1- أمام مودرن سبورت.. صنع هدفين.

2- أمام فاركو.. سجل هدفين.

3- أمام كهرباء الإسماعيلية.. صنع هدف.

4- أمام الاتحاد.. سجل هدف وصنع هدف.

وغابت مساهمات زيزو في 3 مباريات شارك فيهم ضد كلا من المحلة وبيراميدز وإنبي، كما غاب بسبب الإصابة أمام سيراميكا كليوباترا وحرس الحدود والزمالك.

ثاني أفضل انطلاقة لزيزو في الدوري

وفي السطور التالية نستعرض أرقام زيزو بعد أول 7 مشاركات في الدوري بداية من موسم 2018-19.

1- موسم 2018-19.. ساهم في هدف وحيد (صنعه)

2- موسم 2019-20.. ساهم في 4 أهداف (سجل 2 وصنع 2)

3- موسم 2020-21.. ساهم هدفين (صنعهما)

4- موسم 2021-22.. ساهم في 8 أهداف (سجل 5 وصنع 3)

5- موسم 2022-23.. ساهم في 6 أهداف (سجل 2 وصنع 4)

6- موسم 2023-24.. ساهم في 5 أهداف (سجل 4 وصنع 1)

7- موسم 2024-25.. ساهم في 3 أهداف (سجلهم)

8- موسم 2025-26.. ساهم في 7 أهداف (سجل 3 وصنع 4)

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الزمالك إنبي الدوري المصري زيزو

