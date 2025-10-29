المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

الأهلي وبتروجيت والزمالك ضد البنك.. فتح باب حجز تذاكر مباريات الجولة 12 للدوري

محمد جلال

كتب - محمد جلال

06:01 م 23/10/2025
الأهلي - الاهلي

الأهلي - صورة أرشيفية

المصور: محمد معروف

أعلنت شركة "تذكرتي" المسؤولة عن حجز مباريات الدوري المصري والأندية المصرية في أفريقيا، عن فتح باب حجز تذاكر مباريات الجولة الـ 12 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وشهد هذه الجولة مواجهة الأهلي مع بتروجيت، والزمالك سيلتقي مع البنك الأهلي أيضًا.

للتعرف على مواعيد مباريات الجولة 12 اضغط هنا

وأوضحت الصفحة الرسمية لشركة تذكرتي، أن المباريات التي تم فتح باب حجز التذاكر لها الآتي:

السبت 25 أكتوبر

الخامسة مساءً.. حرس الحدود× غزل المحلة.. استاد الكلية الحربية.

الثامنة مساءً.. مودرن سبورت × المقاولون العرب.. استاد السلام.

الأحد 26 أكتوبر

الخامسة مساءً.. كهرباء الإسماعيلية × سيراميكا كليوباترا.. استاد هيئة قناة السويس.

الثامنة مساءً.. فاركو × الإسماعيلي.. استاد برج العرب.

الثامنة مساءً.. طلائع الجيش × زد.. استاد جهاز الرياضة العسكري.

الإثنين 27 أكتوبر

الخامسة مساءً.. سموحة × الجونة.. استاد برج العرب.

الثامنة مساءً.. الاتحاد.. وادي دجلة.. استاد الإسكندرية.

الأربعاء 29 أكتوبر

الثامنة مساءً.. بتروجيت × الأهلي.. استاد الكلية الحربية.

الثامنة مساءً.. البنك الأهلي × الزمالك.. استاد القاهرة الدولي.

للتعرف على ترتيب الدوري اضغط هنا

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الزمالك الدوري المصري بتروجيت البنك الأهلي حجز التذاكر

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار تهمك

