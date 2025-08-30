أظهر كرونوسلاف يورشيتش، مدرب بيراميدز، احترامه للنادي الأهلي والزمالك، كاشفا سبب احتفاله بالفوز بالدوري في الموسم الماضي رغم تتويج الأهلي به.

وقال يورشيتش في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر 2: "لم أفكر نهائيًا في الإنجازات التي حققناها في بيراميدز، ولم أتوقع التتويج بهذه البطولات".

وأضاف: "لكن كان لدي الطموح للوصول لأبعد نقطة بهذا الفريق، أنا فخور بهذا الإنجاز ودائمًا أسعى تحقيق الإنجازات لنفسي وللفريق".

وأوضح: "أعلم أن هناك دعم كبير لمشجعي كرة القدم في مصر للأهلي والزمالك، وكنت أنظر للأهلي والزمالك على أنهما أسماء كبيرة في مصر بكل تأكيد، وكل يوم كنت لا أقول للاعبي فريقي إننا ليس لدينا فرصة بل كل يوم نسعى لتحقيق إنجاز جديد".

وواصل: "من طبيعتي أركز دائمًا في عملي ولا أعلق نفسي بالأهلي أو الزمالك أو أي فريق آخر، ونركز كل على ما يمكن أن نفعله بأنفسنا، والجلسات التدريبية وتنمية مهارات اللاعبين يوما بعد يوم".

أما سبب احتفاله بالدوري رغم تتويج الأهلي به.. قال: "احتفلت مع اللاعبين بعد مباراة سيراميكا لكثير من الأهداف كما احتفلت مع ابني، وهذا الأمر بالنسبة لي كان كافيًا جدًا، وهذه الإجابة الكافية من وجهة نظري".

وتابع: "لو كان الأهلي احتفل مكاننا وكنا توجنا بالدوري؟ الأمر صعب أن أتحدث عن هذا السيناريو، أعتقد أن هناك الكثير من الأمور والعوامل المؤثرة، كل ما أستطيع قوله إنني أركز فقط على الجلسات التدريبية والأمور الأخرى لا أركز عليها، وبشكل عام الموسم كان جيدًا والأمور المحيطة لا أركز عليها".

أما فيما يخص نهائي كأس مصر.. قال: "الزمالك فريق كبير للغاية، ونهائي كأس مصر أمامه كان صعبا، وأعتقد أنه لا يمكن أن نفوز في كل المباريات ضد الزمالك لأن هذه طبيعة كرة القدم، وأرى أن الزمالك استحق هذا الكأس".

وأنهى: "لا أتابع (سوشيال ميديا) في مصر وهذا أفضل بالنسبة لي، لا أتواصل بشكل مستمر، أحاول أن أحصل على قدر كبير من الوقت للتركيز على عملي وليس لدي وقت كافي للتواصل".