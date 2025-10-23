المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الكونفيدرالية الأفريقية
الزمالك

الزمالك

- -
18:00
ديكيداها

ديكيداها

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الهلال

الهلال

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

- -
21:45
بيزا كالتشيو

بيزا كالتشيو

الدوري الفرنسي
نادي باريس

نادي باريس

- -
21:45
نانت

نانت

الدوري الإسباني
ريال سوسيداد

ريال سوسيداد

- -
22:00
اشبيلية

اشبيلية

الشناوي: أنتظر العودة إلى منتخب مصر.. ووسام أبو علي أخطر مهاجم واجهته مؤخرًا

وسام محمد

كتب - وسام محمد

11:11 م 23/10/2025
أحمد الشناوي

أحمد الشناوي

أكد أحمد الشناوي حارس مرمى نادي بيراميدز، أنه يرغب في العودة إلى منتخب مصر في الفترة المقبلة.

ويتواجد الشناوي، في القائمة النهائية لقائمة الأفضل في أفريقيا عن موسم 2025.

وقال أحمد الشناوي عبر قناة إم بي سي مصر2: "سعيد بترشيحي ضمن قائمة أفضل اللاعبين في أفريقيا، وهذا يدل على العمل الكبير الذي قمت به في الفترة الماضية".

وأضاف: "الدوري ملئ بالحراس الكبار، وأحترم اختيارات حسام حسن مدرب منتخب مصر، ربما هذه المرحلة ليست مناسبة لتواجدي في المنتخب، لكنني سأظل أعمل حتى أعود مرة أخرى".

وتابع: "حسام حسن قال إنه سوف يرى وجوه جديدة بداية من المعسكر المقبل، وأتمنى أن أنال ثقته، وأنا أعرفه جيدًا لأنني عملت معه من قبل".

وشدد: "وسام أبو علي هو أخطر مهاجم واجهته مؤخرًا، وفي الفترة الحالية يوجد صلاح محسن وحسام حسن".

كما وجه لومًا إلى مدحت شلبي، حيث قال: "قلت إنني لا أستطيع تحمل ضغط المباريات الكبيرة، عندما أصيبت في إحدى المباريات مع الزمالك بعد 20 دقيقة، ومن وقتها وأنا لم أنسى ما قلته لأنني شعرت بالضيق كثيرًا، خاصة وأنني كنت أمر بفترة صعبة".

وأتم: "حصلنا على 500 ألف جنيه مكافأة التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا، كما تنص لائحة الفريق".

 

مباراة بيراميدز القادمة
منتخب مصر أحمد الشناوي بيراميدز

