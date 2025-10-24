يرى علي جبر، مدافع بيراميدز، أن فريقه كان الأحق بالتتويج ببطولة الدوري المصري في الموسم الماضي، كاشفا عن إيجابية شخصية مدربه كرونوسلاف يورشيتش.

وقال جبر في تصريحات عبر قناة إم بي مصر 2: "كل بطولة نشارك فيها نسعى فقط للتتويج بها وبطولة أفريقيا في الموسم الحالي صعبة للغاية وبها أندية جماهيرية كبيرة مثل الأهلي والترجي، وإن شاء الله قادرون على التتويج بها مجددًا".

وأضاف: "بطولة الدوري في الموسم الماضي؟ بالنسبة لي حصلنا عليها وهذا حق لنا، لأننا قدمنا مستويات ونتائج مميزة، وشخصيتنا دائما هي الفوز في كل بطولة نشارك فيها".

وواصل: "اختيارات حسام حسن تحترم بالتأكيد وأتمنى لمنتخب مصر التوفيق في الفترة القادمة، حسام حسن يرى كل المراكز التي يحتاجها بالنسبة له، وأتمنى الفترة المقبلة أن يتواجد أحمد الشناوي لأنه قدم مستوى مميز".

وتابع علي جبر: "يورشيتش نجح في بناء شخصية للنادي وللاعبين وأتمنى له التوفيق في كل البطولات التي يشارك فيها معنا".

وأنهى: "اعتدنا على انفعالات يورشيتش وكنا بحاجة لها فهي تحفز اللاعبين أكثر، وهذه شخصيته حتى في التدريبات، وأراها ميزة إيجابية، والمدرب له دخل كبير في فوزنا بثلاثة ألقاب قارية".