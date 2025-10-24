المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
علي جبر: كنا نستحق التتويج بالدوري في الموسم الماضي.. واعتدنا على انفعالات يورشيتش

محمد جلال

كتب - محمد جلال

11:25 م 23/10/2025 تعديل في 24/10/2025
احتفال رمضان صبحي وعلي جبر ثنائي بيراميدز

علي جبر - لاعب بيراميدز

يرى علي جبر، مدافع بيراميدز، أن فريقه كان الأحق بالتتويج ببطولة الدوري المصري في الموسم الماضي، كاشفا عن إيجابية شخصية مدربه كرونوسلاف يورشيتش.

وقال جبر في تصريحات عبر قناة إم بي مصر 2: "كل بطولة نشارك فيها نسعى فقط للتتويج بها وبطولة أفريقيا في الموسم الحالي صعبة للغاية وبها أندية جماهيرية كبيرة مثل الأهلي والترجي، وإن شاء الله قادرون على التتويج بها مجددًا".

وأضاف: "بطولة الدوري في الموسم الماضي؟ بالنسبة لي حصلنا عليها وهذا حق لنا، لأننا قدمنا مستويات ونتائج مميزة، وشخصيتنا دائما هي الفوز في كل بطولة نشارك فيها".

وواصل: "اختيارات حسام حسن تحترم بالتأكيد وأتمنى لمنتخب مصر التوفيق في الفترة القادمة، حسام حسن يرى كل المراكز التي يحتاجها بالنسبة له، وأتمنى الفترة المقبلة أن يتواجد أحمد الشناوي لأنه قدم مستوى مميز".

وتابع علي جبر: "يورشيتش نجح في بناء شخصية للنادي وللاعبين وأتمنى له التوفيق في كل البطولات التي يشارك فيها معنا".

وأنهى: "اعتدنا على انفعالات يورشيتش وكنا بحاجة لها فهي تحفز اللاعبين أكثر، وهذه شخصيته حتى في التدريبات، وأراها ميزة إيجابية، والمدرب له دخل كبير في فوزنا بثلاثة ألقاب قارية".

مباراة بيراميدز القادمة
دوري أبطال أفريقيا الدوري المصري علي جبر بيراميدز

