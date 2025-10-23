أعلن الكرواتي كرونوسلاف يورشيتش أنه لن يتولى تدريب أي فريق مصري سوى بيراميدز، كاشفًا عن أفضلية الأهلي المصري على نظيره أهلي جدة السعودي.

وصنع يورشيتش المجد مع بيراميدز بعدما قادمه لتحقيق دوري أبطال أفريقيا وكأس القارات الثلاث والسوبر الأفريقي لأول مرة في تاريخ النادي.

وقال يورشيتش في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر 2: "لقد تلقيت كلمات طيبة كثيرة بعد التتويج بدوري أبطال أفريقيا، مررت بلحظات استثنائية ورائعة بعد الفوز بالبطولة".

وأضاف: "انفعالاتي على الخط ليست أمرا جديدا، هذه هي طريقة تدريبي وكل ذلك بسبب دافعي لتحقيق الفوز، ودائما ما أكون مشجعا للاعبين بطريقتي (الصراخ والزعيق)".

مستقبل يورشيتش مع بيراميدز

وأكمل: "أنا أحب أكون مع بيراميدز دائمًا، عندما يكون هناك مشروعا جيدا لا يمكنني التفكير في أمر آخر، تركيزي مع بيراميدز حتى نهاية عقدي، وسنرى ماذا سيحدث في المستقبل".

وتابع: "من الصعب جدًا أن أتولى تدريب فريق مصري آخر لأنني أصبحت مرتبطا ببيراميدز، وأُفضل تدريب فريق آخر خارج مصر لأنه تحدٍ جديد في بلد وثقافة مختلفة".

يورشيتش: لم أتلق أي عروض مصرية

وكشف المدرب الكرواتي عن عدم تلقيه أي عروض مصرية، قائلًا: "لم أتلق أي عروض من أندية أخرى في مصر خلال عملي مع بيراميدز".

واستكمل: "منذ عدة سنوات بعض الوكلاء تحدثوا معي بشأن تدريب الزمالك، ولم يكن لدي معلومات كافية عن الكرة المصرية، وعندما كنت في الإمارات والسعودية عرفت الكثير عن الكرة المصرية وأنديتها".

مواجهة الأهلي المصري أصعب من الأهلي السعودي

وبسؤاله عن أيهما أصعب في مواجهته الأهلي المصري أم الأهلي السعودي؟، رد يورشيتش، قائلًا: "الأمر صعب في المقارنة، أهلي جدة لديه جودة ولاعبين مميزين، ولكن قد يكون هذا غير كافي، لأنك تحتاج لعوامل أخرى لتحقيق النجاحات، فالأهلي المصري الأفضل والأصعب في هذه الجزئية".