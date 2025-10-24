أشاد كرونسلاف يورشيتش مدرب بيراميدز، بمستوى منتخب مصر مع حسام حسن، مشيرًا إلى أنه يستحق الحصول على جائزة أفضل مدرب في أفريقيا، كما كشف عن رأيه في 3 لاعبين يستحقون الاحتراق بأوروبا.

وقال كرونسلاف يورشيتش مدرب بيراميدز في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر2: "منتخب مصر لعب بشكل جيد وحقق نتائج جيدة للغاية، وأنا مشجع كبير للمنتخب المصري، وطريقة لعب مصر تشبه كرواتيا، هناك العديد من القواسم المشتركة".

وتابع: "منتخب مصر عليه أن يقدم أداء تكتيكي بشكل أعلى، ليحقق أفضل النتائج".

وحول من هم اللاعبين المصريين الذين يستطيعون الاحتراف في أوروبا، على خطى صلاح ومرموش، رد قائلًا: "إبراهيم عادل موهبة عظيمة، إمام عاشور لاعب الأهلي عظيم، يستطيع اللعب على مستوى أعلى، وحسام عبد المجيد من الزمالك، في المستقبل سيكون لاعبًا على مستوى عالمي".

وأكمل: "بالنسبة لي فيستون ماييلي أفضل لاعب في أفريقيا، وداخل القارة هناك إبراهيم عادل والشيبي، والشناوي أفضل حارس مرمى، وأفضل نادي بيراميدز، وعثمان معما أفضل لاعب شاب، ومنتخب مصر أفضل منتخب، وحسام حسن أفضل مدرب".

وحول موقفه من تدريب الأهلي، إذا أتيحت له الفرصة في بطولة كأس العالم للأندية فقط: "أن أكون مدرب للأهلي لتلك الفترة فقط هذا ليس أمرًا جادًا، أريد أن أقود فريق لفترة طويلة، لن أوافق على ذلك".

وأتم: "الفوز الأهم لي مع بيراميدز ضد الأهلي بنتيجة 2-0 هذا الموسم، وأتذكر المباراة التي خسرناها ضد الأهلي بنتيجة 3-2، كانت الهزيمة الأصعب".

وأتم: "لو لم أكن مدربً كنت أفضل أن أكون صيادًا، بدون أي ضغوط فأنا أحب الصيد".